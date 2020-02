LA SEDE DEI VIGILI

ROVIGO Entro l'autunno la Polizia Locale si trasferirà in via Marconi. Il cantiere per la sistemazione dell'ex scuola Riccoboni, fino all'anno scorso sede del dipartimento di Giurisprudenza, partirà a inizio estate. L'Amministrazione ha infatti messo in bilancio (approvazione prevista per metà marzo) la spesa di 500 mila euro per la riqualificazione e messa in sicurezza dell'edificio che si trova a pochi passi dalla stazione ferroviaria. Atri 10 mila euro circa serviranno invece per rinnovare gli arredi del nuovo comando.

VIGILI E ASSISTENTI SOCIALI

L'ex scuola verrà dunque divisa in due blocchi: la parte che si trova a lato dell'attuale parcheggio è destinata ad accogliere gli uffici dei Servizi sociali, l'altro blocco invece diventerà la sede del comando della Polizia Locale. Il parco auto dei vigili troverà invece posto nella parte posteriore, dove probabilmente saranno posizionale delle pensiline. I pendolari diretti in stazione potranno dunque continuare ad usufruire dell'attuale parcheggio. Quest'area di sosta, secondo il progetto per la realizzazione della nuova stazione degli autobus negli spazi dello scalo merci, verrà infatti successivamente potenziata e unita a un ulteriore parcheggio che sorgerà proprio accanto al nuovo piazzale delle corriere.

RISTRUTTURAZIONE

Ma tornando al nuovo comando della Polizia locale, l'Amministrazione sembra finalmente avere risolto tutte le problematiche relative alla tipologia di interventi necessari per rendere idoneo al comando l'edifico dell'ex Riccoboni. Entro autunno dunque, finalmente, i vigili urbani potranno avere una nuova casa, abbandonando definitivamente l'edificio di via Oroboni, da tempo insalubre per via della mancanza di adeguato isolamento delle pareti che lo rende insalubre. Senza contare il secondo piano dello stabile, un tempo sede del mercato ortofrutticolo e prima ancora fabbrica di bambole, rimasto inutilizzato e bisognoso di derattizzazione.

SOLUZIONE URGENTE

«Per il momento, il comando verrà trasferito in via Marconi ha spiegato il sindaco Edoardo Gaffeo - L'urgenza è infatti quella di dare un luogo di lavoro dignitoso ai vigili, viste le problematiche da tempo presenti nell'attuale sede di via Oroboni». Ma Gaffeo lascia aperta anche un'altra ipotesi, ossia il futuro trasferimento del comando all'ex ospedale Maddalena e un restauro più incisivo dello stabile di via Marconi. L'ex scuola risale infatti alla fine degli anni Venti, nata come monumento ai Caduti con annessa scuola elementare. Il Comune aveva infatti ceduto gratis il terreno di via Marconi, mentre lo stabile venne realizzato grazie al contributo del Comitato famiglie dei Caduti di Guerra di Rovigo. I lavori iniziarono nel 1931 e terminarono giusto un anno dopo. Nelle pareti dell'atrio della scuola vennero collocate le otto lapidi che riportavano i nomi dei Caduti di Rovigo e dei Comuni limitrofi, divenuti poi frazioni con decreto del 1927. Il Comune però nel 1945 decise di impossessarsi della scuola e nel 1948 divenne scuola media unificata, per poi essere trasferita a San Pio X. A metà degli anni 90 la scuola Riccoboni divenne sede del Consorzio universitario, fino al trasferimento dell'Ateneo, lo scorso ottobre, in centro, nella sede di Palazzo Angeli. Nel 2014 il Comune effettuò sullo stabile una serie di interventi in seguito alle problematiche sorte due anni prima a causa del terremoto. Nei giorni successivi alle prime scosse, il Comune decise di chiudere in via precauzionale l'edificio a causa di problemi sismici, poi superati dai lavori di manutenzione straordinaria. L'edificio, che ora verrà riqualificato attraverso la tinteggiatura delle pareti, sente però il peso degli anni e necessità di un intervento più massiccio che, spiega l'amministrazione, può essere effettuato anche in futuro.

Roberta Merlin

