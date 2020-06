LA SCUOLA

ROVIGO Se la scuola costruisce il futuro, il futuro della scuola ancora non è stato costruito. E più che le interrogazioni, il problema al momento sono i tanti interrogativi ancora irrisolti che gravano sulla testa di alunni e professori, famiglie e amministrazioni oltre che di tutti i lavoratori che gravitano attorno a questo mondo dai confini smisurati. Si pensi al tema correlato della mobilità e dei trasporti. Anche questo, infatti, era fra gli argomenti che si era prefissata di affrontare la maxi-riunione virtuale che si è tenuta venerdì mattina, alla quale erano presenti sindaci, dirigenti scolastici, oltre al presidente della Provincia Ivan Dall'Ara, promotore della videoconferenza, e anche del direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale, Carmela Palumbo. Circa una settantina di persone connesse, con il risultato che dopo poco la piattaforma è collassata.

RIUNIONE AGGIORNATA

La riunione, dunque, è stata aggiornata a un successivo incontro. Intanto, già questa settimana dovrebbero iniziare gli incontri interni per definire le prime questioni operative fra dirigenti scolastici, Ufficio scolastico regionale e l'assessore regionale Elena Donazzan, sulla base delle linee guida varate dal Governo proprio venerdì pomeriggio. Poi, indicativamente entro metà luglio, spiega Dall'Ara, «si dovrebbe arrivare ad un altro vertice, questa volta in presenza, probabilmente in un luogo, come il Censer, dove ci sia una sala ampia da riuscire a contenere un centinaio di persone e di permettere il mantenimento delle distanze.

SPAZI E PERSONALE

Uno dei temi più impellenti è, oltre a quello degli spazi, quello dell'assunzione di personale, docente e anche non docente, per i maggiori compiti di sorveglianza e pulizia. Alla riunione, oltre ai sindaci ed ai presidi, parteciperanno anche rappresentanti dell'Ulss Polesana e delle aziende del trasporto pubblico, per cercare di mettere insieme tutte le questioni da definire in vista del prossimo anno scolastico. Credo che su alcuni punti sarà necessario anche un confronto alla presenza del prefetto».

Fra le indicazioni più importanti delle linee ministeriali, anche quella relativa all'invito ad organizzare, a livello provinciale o comunale, apposite «Conferenze dei servizi, su iniziativa dell'ente locale competente, con il coinvolgimento dei dirigenti scolastici, finalizzate ad analizzare le criticità delle istituzioni scolastiche che insistono sul territorio di riferimento delle conferenze. Lo scopo sarà quello di raccogliere le istanze provenienti dalle scuole con particolare riferimento a spazi, arredi, edilizia al fine, di individuare modalità, interventi e soluzioni che tengano conto delle risorse disponibili sul territorio in risposta ai bisogni espressi». In Polesine il problema degli spazi sembra essere tutt'altro che irrisolvibile, visto che proprio nei giorni passati il rischio era proprio quello di veder sparire delle classi. Tante sono le scuole non più utilizzate e che, in un'ottica di riprogrammazione degli spazi, potranno tornare in gioco. Certo non è semplice, perché bisogna pensare anche ai professori che si muovono su più classi, al personale, alla garanzia del trasporto pubblico. «Dal punto di vista della ricognizione dei possibili spazi utilizzabili spiega Dall'Ara è già stata avviata la ricognizione per vedere cosa sarà possibile fare. In ogni caso, è richiesto uno sforzo organizzativo incredibile e questo anche a causa dei tempi con cui il ministro competente per l'Istruzione si è mossa. Quello che già da ora si può dire è che, a questo punto, c'è ottimismo sulla questione, che poi era all'origine della mia convocazione dell'incontro di venerdì, della cancellazione delle classi a favore delle classi pollaio, che sembrano definitivamente scongiurate, anche perché, come avevo già avuto modo di sottolineare, sono incongruenti rispetto al tema del distanziamento, che va proprio in direzione opposta. Anche la professoressa Palumbo si è mostrata ottimista sotto questo punto di vista. I problemi però sono davvero tanti e il tempo poco».

