LA SCUOLA

ROVIGO Supplenze, banchi, con o senza le rotelle, protocolli, controlli, nuove regole: quello appena iniziato non è un anno scolastico normale. Ma, sul fronte polesano, i segnali sono incoraggianti. A dirlo è il direttore dell'Ufficio scolastico territoriale di Padova e Rovigo, il provveditore Roberto Natale: «Le scuole e l'Ufficio scolastico provinciale, che ringrazio, hanno fatto un grandissimo lavoro: è stata un'estate di lavoro intenso per far sì che potesse essere raggiunto l'obiettivo della riapertura in sicurezza e, soprattutto, per realizzare aule che potessero contenere tutte le classi. A Rovigo tutti gli studenti potranno assistere alle lezioni nelle proprie aule, questo è già un primo risultato importante: a Padova, per esempio, è stato necessario affittare locali esterni e ci sono alcuni studenti delle superiori che dovranno frequentare a distanza. Anche per quanto riguarda le supplenze i numeri sono rassicuranti, soprattutto alla luce delle nuove graduatorie provinciali. Stanno funzionando bene, anche perché sono più folte. A Rovigo sono già stati fatti anche i controlli».

LE SUPPLENZE

Ad agosto erano 789 gli insegnanti che mancavano all'appello nelle scuole polesane, ora i posti da coprire restano 260, 118 dei quali per il sostegno, con le chiamate dei supplenti che proseguono quotidianamente. Una difficoltà nella difficoltà. Perché, al di là del virus, una rivoluzione c'era già stata: quest'anno le graduatorie per le supplenze non sono più stilate da ogni singolo istituto, ma sono accentrate a livello provinciale. Nel dettaglio, sono da assegnare 64 cattedre alle medie, il 12%, e 53 alle superiori, il 7%, mentre tre e 22 sono i posti fra materne ed elementari. In tutto manca il 6% degli insegnanti. Più delicata la situazione sul fronte del sostegno, dove manca ancora il 23% degli insegnanti: 57 alle medie, 47 alle superiori, 14 per scuola dell'infanzia ed elementari. Questo, però, riguarda l'ordinario.

BANCHI CON LE ROTELLE

Sul fronte delle novità dovute al virus, solo tre scuole, tutte medie, hanno chiesto che venissero forniti i fantomatici banchi con le rotelle: a Badia 70, a Taglio di Po 24 e 20 a Castelguglielmo, mentre sono stati richiesti circa 2.200 banchi tradizionali, ma a postazione singola, 545 dei quali già arrivati. Ci sono poi i fondi per il personale aggiuntivo in ottica Covid, circa 6milioni di euro, suddivisi fra le scuole polesane in base al numero di studenti e alle necessità stimate. Le cifre più alte all'Istituto De Amicis di Rovigo, 316mila euro, e circa 250mila agli Istituti Comprensivi di Occhiobello, Lendinara, Villadose, Castelmassa Rovigo 2, all'Istituto Primo Levi di Badia e al Viola-Marchesini di Rovigo. «Sono fondi spiega Natale - che serviranno alle scuole per assumere personale Ata aggiuntivo per sostenere i maggiori sforzi necessari per tenere aperte le scuole in questo momento segnato dal Coronavirus, per le pulizie, per gli accompagnamenti e per tutte le altre nuove e ulteriori esigenze. Una criticità irrisolta riguarda i cosiddetti lavoratori fragili, perché non sono classificabili come in malattia, ma devono in alcuni casi essere spostati ad altre funzioni e sostituiti».

IL TRASPORTO

Per quanto riguarda il servizio di trasporto, l'auspicio del provveditore «è che in ogni caso vengano organizzati in modo tale da garantire che non venga pregiudicato tutto il lavoro che fatto nelle scuole per mantenere distanze adeguate». Il provveditore, poi, lancia un vero e proprio appello alla calma: «L'invito che faccio un po' a tutti, al personale scolastico e alle famiglie, è di seguire i protocolli con la massima attenzione, perché abbiamo lavorato tanto per scrivere le regole ed è fondamentale rispettarle. Anche in caso di contagi che possano riguardare una scuola, non bisogna farsi prendere dal panico: ci sono procedure studiate nei minimi dettagli, con le scuole che hanno individuato i propri referenti Covid. Attenzione e rispetto delle regole saranno efficaci se ognuno farà responsabilmente la propria parte».

Francesco Campi

