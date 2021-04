Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA SCUOLAROVIGO Sono tornati a scuola senza intoppi i 25 mila studenti delle scuole polesane, anche se per le scuole superiori l'anno scolastico prosegue alternando presenza e lezioni a distanza per avere nell'edificio scolastico solo metà dei ragazzi. Dopo le due settimane di didattica a distanza per tutti per le restrizioni imposte in zona rossa e dopo le vacanze pasquali, hanno fatto il loro ritorno in classe 2.200 alunni della scuola...