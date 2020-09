LA SCUOLA

ROVIGO Lunedì suonerà la prima campanella. «Un clima diverso rispetto al consueto clima festoso del primo giorno di scuola», sottolinea il direttore dell'Ulss Antonio Compostella, che non nasconde come, «in questo contesto, con le curve del contagio in risalita, ci sono tutti i presupposti perché si possano verificare dei casi di positività, è semplice statistica: per questo da parte nostra c'è stata e c'è grande attenzione alla parte relativa ai protocolli che attengono alla sicurezza sanitaria e a garantire la continuità scolastica, imprescindibile in un Paese civile».

SCREENING SUI DOCENTI

A proposito di civiltà, il Polesine ne ha già data un'ulteriore prova, con il dato relativo al personale docente e non docente che si è sottoposto al test sierologico rapido che era stato raccomandato come misura precauzionale al personale delle suole di ogni ordine e grado ma che a livello nazionale ha avuto adesioni decisamente basse, di poco superiori al 50%. Qui, infatti, ci si attesta attorno al 90%: «In Polesine c'è stata un'adesione particolarmente alta rimarca Compostella Ben 2.854 persone che si sono sottoposte al test su una platea di poco più di 3mila, direi un risultato veramente soddisfacente. Nessuno è risultato positivo: anche chi è risultato positivo al test sierologico è poi risultato negativo al tampone. Circa l'80% dei test li hanno eseguiti i medici di medicina generale, che ringrazio, il resto le nostre strutture».

BANCO DI PROVA

Ora però si entra nel vivo e già lunedì sarà il primo banco di prova per la tenuta del sistema. Le difficoltà sono le stesse a tutte le latitudini, per quanto riguarda l'organizzazione però ci sono delle differenze: «Qui in Polesine abbiamo mantenuto attivi i punti ad accesso diretto per i tamponi all'ospedale di Rovigo, all'ospedale di Adria e all'ospedale di Trecenta che erano stati organizzati per gli screening dei viaggiatori. Ora questa che questa esigenza viene gradualmente meno, è un filone in esaurimento perché le vacanze sono finite, manteniamo in moto la macchina per i tamponi, mantenendo una fascia oraria dedicata all'eventuale esecuzione di tamponi per studenti e personale scolastico, che non vogliamo che si mescoli con altre fasce di utenza. La tempestività nell'esecuzione e nel risultato del tampone in questo caso è fondamentale ed è questo l'obiettivo prioritario che ci siamo posti di garantire, perché per ogni caso c'è in gioco il futuro dei compagni di classe e del personale scolastico».

TEST RAPIDI

Sapere in tempi rapidi se si è di fronte a una febbre classica o al Covid diventa fondamentale per la tenuta della continuità scolastica. «I protocolli sono oggetto di continue discussioni a livello nazionale, così come l'eventuale utilizzo dei tamponi rapidi e come la possibilità di ridurre il periodo di isolamento fiduciario da 14 a 10 giorni. Al momento prevedono che in caso di sospetto, prevalentemente innalzamento della temperatura, che deve essere preventivamente misurata a casa, questo è lo sforzo che viene chiesto alle famiglie, in modo che non vadano a scuola bambini con la febbre, viene posto in un'area di isolamento nella scuola e, se minorenne, vengono avvisati i genitori, che devono contattare il pediatra, al quale è demandata la valutazione se procedere con il tampone. Nel caso venga eseguito, se negativo, nessun problema e tutto procede regolarmente, nel caso di positività, il Sisp attiva l'isolamento del bambino, dei suoi familiari, dei compagni di classe e del personale scolastico che è stato in contatto con lui. Non dei genitori degli altri bambini, lo chiarisco preventivamente. Quello che è evidente è come, in questo percorso, sia importantissimo avere rapidamente l'esito del tampone».

