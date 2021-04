Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA SCUOLAROVIGO Gli studenti delle classi prime e quinte superiori da lunedì torneranno in aula tutti i giorni, mentre gli altri continueranno ad alternarsi in presenza e per far fronte al maggior numero di ragazzi il trasporto pubblico metterà in campo 14 nuovi autobus per garantire 35 corse in più. È quanto emerso dal vertice che si è tenuto ieri in Prefettura in vista dell'entrata in vigore del nuovo Dpcm che stabilisce che le...