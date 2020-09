CONTROLLI

ROVIGO Insegnanti polesani promossi a pieni voti. Così come il personale amministrativo, tecnici e ausiliari di tutti gli istituti. Ma anche i medici di famiglia che operano sul territorio. Perché c'è un risultato di cui andare fieri e che è un segnale rincuorante in una giornata costellata da notizie poco rassicuranti che arriva dal fronte dei test sierologici rapidi, gratuiti e su base volontaria, indicati come misura preventiva di sicurezza in vista della riapertura delle scuole dal commissario straordinario per l'emergenza Domenico Arcuri.

I NUMERI

A sottolinearlo è stato il direttore generale dell'Ulss Antonio Compostella: «Abbiamo superato i due terzi del personale della scuola sottoposto a screening, in totale circa 2.300 test eseguiti sui circa tremila dipendenti in provincia, ma contiamo di arrivare a un numero ancora più alto perché in questi giorni i medici di medicina generale, la cui disponibilità e il cui impegno è stato importante e prezioso, hanno richiesto altri test e abbiamo deciso di andare oltre la data del 7 settembre, anche perché dovremmo comunque continuare a eseguirli sui supplenti che saranno nominati. I medici di base, ai quali ribadisco il mio ringraziamento perché l'adesione è stata molto alta soprattutto rispetto alle altre province, hanno eseguito circa l'80% dei test, il resto sono stati eseguiti nelle nostre strutture».

NESSUN POSITIVO

Anche dal punto di vista degli esiti, un risultato da dieci e lode, perché sono emerse sì delle positività al test sierologico rapido, 19 in tutto, ma dal successivo tampone, tutte e 19 le persone sono poi risultate negative. Questo perché i sierologici rapidi, che si eseguono sul sangue capillare, pungendo la punta di un polpastrello, ricercano la presenza degli anticorpi, o meglio delle immunoglobuline specifiche, permettendo di valutare se una persona sia entrata in contatto con il virus, ma per appurare la positività è necessario il tampone.

Ora c'è anche una nuova arma che sta prendendo sempre più campo: il tampone rapido. Sempre più perfezionato e sempre più utilizzato. «Oggi ha un'alta affidabilità - spiega Compostella - si esegue sempre con un tampone nasale, ma valuta la presenza dell'antigene del virus e dà una risposta in circa un quarto d'ora». Sarà probabilmente questo lo strumento che verrà utilizzato nei casi sospetti a livello scolastico, ma la discussione sui protocolli, a livello nazionale, è ancora aperta.

AZIENDE A POSTO

Un buon risultato arriva anche dai tamponi in campo agricolo. «Sono stati sottoposti allo screening i primi 50 lavoratori e sono tutti negativi». Risultati incoraggianti arrivano anche dallo Spisal che, ha rimarcato Compostella, «prosegue quotidianamente i controlli per la corretta applicazione delle misure di sicurezza per Covid, oltre alla routine: da marzo sono state controllate 1.472 aziende, per un totale di 28mila lavoratori, l'89% delle verifiche per rischio contagio Covid-19 nelle aziende hanno evidenziato standard assolutamente adeguati; il restante 11% ha evidenziato situazioni da migliorare. Questo dimostra come le aziende del Polesine abbiano gestito, e continuino a gestire, la situazione in maniera adeguata. Anche sul fronte delle aziende balneari possiamo dire che a parte un paio di positività in persone arrivate da altri luoghi, non ci sono stati episodi di contagio: va fatto un plauso agli operatori del settori con i quali avevamo avuto un momento di confronto e formazione prima dell'inizio della stagione, che hanno gestito bene la sicurezza».

F.Cam.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA