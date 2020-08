La scuola primaria Madre Teresa di Calcutta di Baricetta chiude i battenti. Dal primo settembre diventerà operativa la cancellazione del codice meccanografico del plesso frazionale. Gli otto scolaretti di quinta, gli unici presenti, sono già stati trasferiti d'ufficio alla scuola primaria De Amicis. L'ennesima conferma della chiusura della scuola, anticipata mesi fa su queste colonne, è stata ribadita giovedì e per l'ennesima volta dalla dirigente scolastica dell'Istituto comprensivo Adria Due Arianna Vianello, durante un incontro con i genitori dei ragazzi di quinta. All'incontro non ha preso parte il Comitato La matita di Teresa, sorto a difesa del plesso. La notizia della chiusura i genitori l'avrebbero appresa invece a luglio, e irrealisticamente dicono, dal libraio al momento di ordinare i testi scolastici. «È una sconfitta dell'intera comunità che non ha saputo tenere vivo un servizio fondamentale non solo per la periferia, ma per la copertura sociale e territoriale adriese tutta» è il commento di Roberta Marangoni, ex consigliere comunale di Baricetta già in forza a Impegno per il bene comune. Marangoni fino a due anni fa infatti sedeva sul banchi di opposizione assieme all'attuale sindaco Omar Barbierato.

