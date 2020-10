LA SCUOLA

PORTO TOLLE Le lezioni avrebbero dovuto riprendere oggi, invece, è stata prorogata fino al 4 Novembre la chiusura della scuola secondaria di primo grado Brunetti di Ca' Tiepolo. La scelta di procedere con la proroga dell'ordinanza da parte del sindaco di Porto Tolle, Roberto Pizzoli, è arrivata su disposizione della direzione di Igiene e Sanità pubblica dell'Ulss 5 (Sisp) poiché il numero di casi positivi nel plesso è passato dai 14 iniziali del 17 ottobre scorso a 22.

NUOVA ORDINANZA

«Stamattina (ieri per chi legge, ndr) ho firmato l'ordinanza di sospensione dell'attività scolastica fino al 4 novembre compreso - dichiara il primo cittadino - In questo modo passeranno i sette giorni che ha consigliato il Sisp». Spiega poi Pizzoli: «Dall'Ulss hanno constatato come tra i casi che erano risultati negativi dieci giorni fa siano emersi altri 8 ragazzini positivi, passando così dai 14 di metà ottobre agli attuali 22. Tra l'altro in questo modo si sono creati dei micro-focolai familiari che hanno fatto lievitare in maniera esponenziale il numero di positivi a livello territoriale».

I CONTAGI IN PAESE

Sono infatti arrivati a 54 i casi di Covid registrati a Porto Tolle in questi giorni: «Buona parte di queste persone appartengono a nuclei in cui sono stati rilevati i primi contagi, quindi abbiamo deciso di tenere chiuso le medie per altri 7 giorni e dopo sarà fatto un nuovo screening generalizzato per tornare a scuola in sicurezza». Tutto era pronto per tornare tra i banchi, come sottolinea il sindaco: «Abbiamo fatto una sanificazione approfondita degli ambienti scolastici impegnando delle risorse in previsione della riapertura».

DIDATTICA A DISTANZA

Nell'attesa alla media Brunetti da oggi prenderà il via la didattica a distanza: «La notizia positiva è che i professori che erano in isolamento domiciliare al nuovo controllo sono risultati negativi quindi possono ritornare a scuola per svolgere le lezioni a distanza permettendo ai ragazzi di riprendere le lezioni con la Dad», dice il sindaco. La dirigente scolastica Silvana Rinaldi ieri ha quindi inviato una comunicazione ai genitori per rendere noto l'avvio delle lezioni a distanza fino al 4 Novembre per tutte le classi del plesso delle medie di Ca' Tiepolo. Le lezioni si svolgeranno tutti i giorni dalle 9 alle 12 con una durata di 45 minuti ciascuna, così da consentire un bilanciamento degli impegni scolastici. Le classi prime e seconde effettueranno 15 ore settimanali di lezioni, che passano a 18 per le terze. L'orario non sarà lo stesso delle lezioni in presenza, ma sarà comunicato in anticipo tramite la bacheca del registro elettronico. Ancora fermi, invece, i corsi dell'indirizzo musicale che si svolgeranno secondo orari che saranno comunicati prossimamente. Per entrare nelle aule virtuali sarà utilizzato il registro elettronico con le credenziali ricevute l'anno scorso. La dirigente ha inoltre puntalizzato come la partecipazione alle lezioni in modalità Dad sia obbligatoria per tutti gli allievi considerato che il docente siglerà le presenze sul proprio registro. «Si esige il massimo rispetto da parte degli alunni degli orari delle singole lezioni e delle scadenze dei compiti - si legge nella circolare -. Nonchè attuare un comportamento esemplare durante le attività: rispetto della privacy di tutti, abbigliamento adeguato, attivazione di microfono e webcam a richiesta del docente».

Amareggiato per la battuta d'arresto sul rientro, Pizzoli conclude: «Invito chi è in isolamento a rimanere in casa. Siano essi positivi, ma anche negativi, che abbiano meno contatti possibile con l'esterno così da poter rientrare quanto prima a scuola».

Anna Nani

