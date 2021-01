LA SCUOLA

OCCHIOBELLO Nuovi casi di Coronavirus a Occhiobello. La scuola è ripresa da pochi giorni e scatta subito l'isolamento fiduciario per due classi. Nello specifico, entrano in isolamento fiduciario per dieci giorni, a seguito di contatto stretto con un caso di positività, alunni e insegnanti della sezione D Disco blu della scuola dell'infanzia de Amicis di Occhiobello e gli studenti della classe 2 D della media Dante Alighieri di Santa Maria Maddalena. Il dirigente scolastico Salvatore Madaghiele ha disposto che vengano collocati in isolamento fiduciario gli alunni e le insegnanti della sezione D della materna, a esclusione dei piccoli che il 7 e 8 gennaio non abbiano frequentato la scuola e non siano venuti a contatto con il caso indice per almeno quattro ore nell'arco dei due giorni. Anche gli allievi della 2.D della scuola media saranno posti in isolamento fiduciario, a esclusione dei ragazzi che il 7 ed 8 gennaio non abbiano frequentato la scuola e non sono venuti a contatto con il caso positivo per almeno quattro ore nell'arco dei due giorni. I docenti e i bambini in isolamento fiduciario devono rimanere a casa e non entrare in contatto con nessuno, al di fuori dei conviventi, soprattutto con le persone considerate maggiormente a rischio, come anziani e soggetti deboli. «In base alle disposizioni dell'ordinanza regionale 2 del 4 gennaio - spiega il dirigente Madaghiele -, il tampone sarà eseguito al decimo giorno di quarantena e non più nell'immediato. Inoltre, per l'individuazione dei contatti scolastici va ora valutato quanto alunni e docenti siano stati a contatto con il caso positivo: un tempo di almeno quattro ore anche in giornate diverse nei due giorni precedenti l'inizio dei sintomi o di un test positivo se asintomatico. Per i bambini del Disco blu e per i ragazzi della seconda D è stata attivata la didattica a distanza secondo le modalità previste nel piano per la didattica digitale integrata d'istituto».

IL SINDACO

Dall'Amministrazione comunale arriva l'invito a tenere sempre alta l'attenzione e a non abbassare mai la guardia. Il sindaco Sondra Coizzi evidenzia che «in paese ci sono attualmente una quarantina di positivi e una trentina di persone sono invece poste in isolamento fiduciario». Il sindaco di Occhiobello, poi, con un breve intervento diffuso sui social network si è rivolta alla comunità ricordando che «fino al 15 gennaio il Veneto sarà arancione. Cari cittadini, vi invito a seguire l'utile sito internet covidzone.info che aggiorna in tempo reale su dubbi e domande relative ai comportamenti da adottare fino a nuove disposizioni».

A.Garb.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

