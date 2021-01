PORTE APERTE

ROVIGO La scuola Giacomo Sichirollo di Rovigo organizza sabato 30 gennaio una giornata di Open day per incontrare le famiglie della città e far conoscere la proposta educativa del centro infanzia, nido e materna dell'istituto cittadino, ubicato nel cuore di Rovigo e conosciuto per la proposta moderna, di qualità, a dimensione di bambino e famiglia, con un'azione educativa mirata al benessere degli allievi.

VISITE GUIDATE

Le visite attraverso l'Open day puntano a informare i genitori e le famiglie durante il periodo d'apertura delle iscrizioni al prossimo anno scolastico: «La scelta della nuova scuola è importante e a volte non semplice, ma è certamente un investimento per la crescita e l'educazione dei figli», ricorda Roberto Spremulli, coordinatore didattico della scuola Giacomo Sichirollo.

COLLEGAMENTI ONLINE

Le visite saranno possibili esclusivamente su prenotazione online tramite il format che si potrà trovare nel nuovo sito Internet dell'istituto, all'indirizzo www.scuolasichirollo.it. Gli orari di visita saranno dalle 9 alle 13: per maggiori informazioni inviare un'email a segreteria@scuolasichirollo.it oppure telefonare allo 0425.21009, dal lunedì al venerdì.

