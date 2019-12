La Scuola edile e la Curia insieme per la formazione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

La Scuola edile di Rovigo, in collaborazione con la Curia vescovile della Diocesi di Adria e Rovigo, ha intrapreso un percorso formativo rivolto alle varie fasce di operatori del settore che li vede impegnati in attività di recupero, pulizia e restauro lapideo architettonico. Il primo corso vede impegnati sia gli allievi del triennio per la qualifica di operatore edile che le maestranze delle imprese polesane, in un intervento di pulitura dei marmi e delle loro cornici poste nel perimetro della chiesa rodigina di San Antonio (detta di San...