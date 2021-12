IL LUTTO

ROVIGO Ha lottato come un leone, perché nelle battaglie metteva anima e corpo. L'anima è sempre rimasta la stessa di quando, negli anni 70, militava nel movimento studentesco, ma il corpo, piegato dalla malattia, non l'ha voluto seguire. Si è spento Massimo Sanavio, ad appena 62 anni. Vissuti intensamente. Con passione. Avido lettore, grande appassionato di rugby, tifoso rossoblù e in rossoblù rimasto fino a quando è riuscito in campo anche con I Veci, la squadra Old Rugby Rovigo. Il suo aspetto scanzonato nascondeva un'anima colta, gli studi al conservatorio Venezze di contrabbasso, quelli di Sociologia a Trento, poi allo Iuav a Venezia. Caustico e sempre pronto alla battuta, adorava lanciarsi in qualsiasi discussione, cercando di far valere le proprie ragioni, ma pronto ad ascoltare e sempre disponibile a bere un buon bicchiere di vino insieme ad amici e nemici. Per tutta la vita è stato in viaggio, ma non si è mai perso per strada e ha continuato a chiamare compagni quanti hanno militato con lui nel Pci prima e nei Ds poi. Ha ricoperto tanti incarichi: capogruppo in consiglio comunale, assessore, consigliere provinciale, componente dell'assemblea dell'allora Ulss 18, membro del cda del Consorzio rifiuti, amministratore delegato dell'ex Polesine Bus. Per anni ha lasciato la politica, che sentiva distante perché si era allontanata da lui. Ma non si era fermato e oltre al volontariato, portando aiuti umanitari in ex Jugoslavia negli anni del conflitto e organizzando soggiorni di orfani di guerra in Italia con l'associazione Rovigo per, ha militato nella Cgil, ricoprendo anche il ruolo di segretario della Filt Cgil del Veneto meridionale, oltre a far parte degli organismi provinciali, regionali e nazionali, sedendo ai tavoli dei rinnovi contrattuali in ambito ferroviario. Perché dal 1982 e fino all'anno scorso, quando è andato in pensione, è stato ferroviere. Prima nelle Ferrovie dello Stato, poi in Trenitalia. La stessa azienda, che ha cambiato nome e quote. Ma non lui, capotreno compagno di tanti pendolari polesani. Lascia la moglie Simonetta e uno stuolo infinito di amici cari. Il funerale sarà celebrato domani alle 15.30 a San Bortolo.

F. Cam.

