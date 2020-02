L'ADDIO

ROVIGO È lutto in città per l'improvvisa scomparsa di Luciano Bacchiega, ultrasettantenne, storico commerciante del centro ex proprietario di La Formaggeria di via Bonatti, che la fine dello scorso anno aveva chiuso i battenti. Bacchiega era molto stimato in città anche per la sua passione per la musica, aveva infatti suonato in varie band locali del capoluogo e della provincia. La chiusura, a dicembre, della sua storica formaggeria, da ben 60 anni a pochi passi delle Torri, aveva fatto discutere in città, dal momento che il commerciante aveva spiegato di essere stato costretto ad abbassare le saracinesche anche a causa della mancanza di parcheggi nell'area del centro, conseguenza del rifacimento di piazza Matteotti, prima utilizzata dai clienti come area di sosta. La chiusura della storica attività dove si potevano trovare prelibatezze caseari di pregio lasciò disorientati i tanti clienti che si rivolgevano al re del formaggio per assaggiare la grande varietà di prodotti che proponeva nel suo negozio di via Bonatti. Dopo pochi mesi da quella chiusura, lo storico commerciante è venuto a mancare improvvisamente, un lutto immenso per i familiari e per l'intera comunità che per anni aveva frequentato il suo negozio.

R.Mer.

© RIPRODUZIONE RISERVATA