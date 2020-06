LA SCOMPARSA

CANARO La nonnina aveva lottato con tutte le sue forze per battere il Coronavirus, ma alla fine non ce l'ha fatta un fisico debilitato.

Dimessa lunedì pomeriggio dall'ospedale di Rovigo, la 94enne Dina Lanzoni, originaria di Canaro, si è spenta mercoledì mattina, dopo il ricovero d'urgenza della sera precedente in Malattie infettive. Il decesso dell'anziana è legato a cause naturali, per uno scompenso cardiaco, ma la famiglia della signora chiede comunque chiarezza.

LA FAMIGLIA

«Noi abbiamo parlato con infettivologo e pneumologo, nonna non è morta per il Coronavirus, ma per edema, era piena di liquido ovunque e nelle ultime ore si era gonfiata - spiega la nipote Silvia Frigato - le condizioni si sono aggravate martedì pomeriggio, alla sera è stata ricoverata a Rovigo. Prima delle dimissioni, l'ultimo tampone di nonna risaliva a sabato e aveva avuto esito negativo. Ora, però, siamo costretti a seguire le procedure legate al Coronavirus. Mia mamma, mio zio e mia zia sono stati messi in una sorta di quarantena preventiva, aspettiamo gli esiti dei tamponi. A me e a mio padre non è stato fatto il tampone, perché non siamo stati a contatto diretto con nonna. Purtroppo siamo costretti a procedere alla cremazione, non abbiamo ancora avuto il via libera per i funerali».

IL DOLORE

Alla famiglia sono arrivate, immediate, le condoglianze del direttore generale dell'Ulss 5 Antonio Compostella e del sindaco di Canaro, Nicola Garbellini. Come da procedura, tutti i pazienti ricoverati in Malattie infettive sono stati sottoposti al tampone. La nipote aggiunge: «Sappiamo che sono stati fatti ulteriori accertamenti su mia nonna, tutto è stato spedito al laboratorio di Padova».

Dopo la scomparsa, all'anziana di Canaro è stato fatto un altro tampone, che avrebbe dato esito negativo.

Dina Lanzoni aveva lavorato per tutta la vita in campagna. Era molto conosciuta a Canaro, aveva sposato il maresciallo Mario Allegro. Era un'appassionata di cucina, tra le sue specialità i tortellini in brodo e il baccalà con la polenta. Amava guardare le soap opera e non si perdeva una puntata di Il segreto. Avrebbe compiuto 95 anni a ottobre e abitava nella casa di via Brodolini, in centro a Canaro. Aveva superato anche il Coronavirus, ma alla fine il suo fisico, provato dall'età e dagli acciacchi, non ha retto. Era stata ricoverata lo scorso 10 aprile a Rovigo, poi l'11 aprile spostata al reparto Covid al San Luca di Trecenta. La storia di Dina, che a 94 anni aveva battuto il Covid-19, aveva commosso tutti a Canaro, Amici e parenti attendono la data delle esequie, per salutarla per l'ultima volta.

Alessandro Garbo

© RIPRODUZIONE RISERVATA