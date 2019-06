La sanità del futuro: la Cgil ne parla in Gran Guardia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SANITÀROVIGO «Salute e territorio: la sanità non è solo ospedale e la salute non è solo sanità»: già dal titolo è chiaro il significato dell'iniziativa organizzata da Cgil e Spi Cgil di Rovigo che si terrà a partire dalle 9 di domani nella sala Gran Guardia e che si propone di affrontare «le problematiche legate ai nuovi bisogni di salute nel territorio polesano, derivanti non solo dall'approvazione del Piano sociosanitario Regionale, ma legati anche a diversi fattori, quali invecchiamento della popolazione e diseguaglianze». E, in...