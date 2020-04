Una giovane coppia di San Martino di Venezze ha potuto festeggiare la nascita del primo figlio all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Rovigo. Lorenzo Ceccolin e Silvia Stella, hanno salutato l'arrivo del primogenito Liam. Lungo 50 centimetri per 3,110 chilogrammi, il bambino è stato accolto con grandissima gioia da tutto il reparto di ostetricia ginecologia, riaperto ai papà giusto in tempo, per celebrare il primo nato nel dopo quarantena. «Sono stato fortunato: fino a venerdì, era impossibile assistere al parto della propria compagna - racconta emozionato, Lorenzo Ceccolin, in arte Paul Cecco - Il bimbo è nato sabato 18 alle 8.18. Chissà non possano portare fortuna tutti questi 8. Quando mi hanno detto dall'ospedale che avrei potuto assistere al parto sono stato felicissimo. Fino alla sera di venerdì 17 era vietato stanti le disposizioni da Covid-19. Mi reputo quindi fortunato. «Ringrazio il sindaco di San Martino di Venezze, Vinicio Piasentini, l'assessore ai servizi sociali Annamaria Barbierato e tutta la giunta, per il grande lavoro che stanno facendo a favore delle famiglie, in questo momento di grande emergenza». La famiglia Ceccolin ringrazia anche tutto il personale sanitario: «Sono stati tutti fantastici, specie le ostetriche. Grazie anche a quanti ci hanno scritto sui social».

Marco Scarazzatti

