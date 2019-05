La Sala Cusin dell'ex liceo Celio apre le porte a Rovigoracconta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

EX LICEOROVIGO La sala polivalente Cusin dell'ex liceo Celio tornerà ad essere utilizzata. Dopo la chiusura della struttura di via Badaloni, per il trasferimento dell'istituto in via De Gasperi, la sala che offriva un punto culturale d'avanguardia per gli studenti dei corsi umanistici del Celio è rimasta abbandonata e inutilizzata. Il pianoforte è restato dove si trovava, così come le comode poltroncine verdi che fino allo scorso giugno permettevano agli studenti di assistere a convegni, concerti e rappresentazioni in lingua estera.LA...