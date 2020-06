URBANISTICA

ROVIGO «Questa diventerà una città viva, giovane, al passo con i tempi». È l'obiettivo che l'amministrazione del sindaco Edoardo Gaffeo mira a raggiungere con il Piano degli interventi che andrà a ridisegnare completamente la città, trasformandola «in un centro a misura di famiglia, appetibile per imprese e commercio». Il piano che segnerà le sorti della città dal punto di vista urbanistico è stato annunciato dal sindaco e dagli assessori Giuseppe Favaretto e Dina Merlo, rispettivamente all'Urbanistica e Lavori pubblici e all'Ambiente. Presente, in rappresentanza del consiglio comunale, la presidente della terza commissione Giorgia Businaro.

«Sono orgoglioso di ripartire nel post Covid con un argomento molto sentito da tutta la cittadinanza - ha esordito Gaffeo - dai singoli cittadini alle imprese, ossia la programmazione del Piano degli interventi che una volta portato a termine, andrà a ridisegnare la città. Motivo di orgoglio è la modalità con cui verrà adottato, una novità per Rovigo, ossia solo dopo una serie di consultazioni con gli ordini professionali, associazioni di categoria e cittadini».

INVESTIMENTO

L'ultimo bilancio ha stanziato circa 100mila euro per la progettazione del piano urbanistico, in attesa di essere approvato dal 2012, anno dell'approvazione del Pat, e altri 20mila per integrare il piano del traffico e farlo diventare così un maxi piano della mobilità, con percorsi ad hoc per biciclette e monopattini. «Dopo otto anni dall'approvazione del Piano di assetto territoriale, finalmente potranno essere realizzati gli interventi urbanistici di cui questa città ha bisogno per evitare il sempre più accentuato spopolamento e l'abbandono di famiglie e giovani - ha spiegato l'assessore all'Urbanistica - siamo pronti a ridisegnare la Rovigo dei prossimi anni per soddisfare le esigenze del privato, pianificando i diversi interventi in modo strategico con un patto importante sull'economia della città».

IL PERCORSO

Il Piano degli interventi sarà tracciato secondo le linee guida di sindaco e giunta e avrà, in cima agli obiettivi, la riqualificazione del centro per farlo diventare più vivo anche economicamente con un occhio di riguardo nei confronti dell'ambiente. «Saranno i professionisti, le imprese e anche i singoli a farci delle proposte - ha proseguito Favaretto - con la collaborazione della presidente della terza commissione Businaro avvieremo una serie di consultazioni con gli Ordini dei professionisti, associazioni ambientali e di categoria, ma anche cittadini interessati a dare il loro contributo, tracciando così un ritratto di come potrebbe essere nei prossimi anni la nostra città».

Nella progettazione verrà coinvolto il nuovo Innovation lab (la palestra digitale che sta per partire all'ex Celio grazie al contributo regionale di circa 700mila euro), attraverso un'apposita sezione dove ci sarà un laboratorio sulla materie urbanistiche per fare arrivare tutte le esigenze al consiglio comunale a cui spetterà l'approvazione del piano. Un processo che secondo il sindaco, durerà circa 12 mesi.

«Per la prima volta in decenni il Comune sta avviando un percorso partecipativo che va fuori da ogni obbligo di legge - ha detto Businaro - avviamo pre-consultazioni per avere le opinioni di categorie, cittadini sul futuro della città. Il primo incontro sarà con gli Ordini professionali, architetti, geologi, geometri e periti, martedì 30. Giovedì 9 luglio toccherà alle associazioni ambientaliste. Il 23 luglio l'amministrazione incontrerà le associazioni di categoria. Sarà inoltre possibile fare anche un secondo giro di consultazione o aperture ad altri categorie. Dopo la pausa estiva potranno esserci anche incontri aperti alla cittadinanza».

«L'ambiente - ha concluso l'assessore Merlo - sarà al centro di questa nuova pianificazione urbanistica attraverso il potenziamento e la valorizzazione delle aree verdi. Ambiente e sviluppo sostenibile che riguarda la gestione anche di tutta le attività che vada a rispondere alle esigenza di una città moderna e che voglia recuperare il rapporto con il territorio».

Roberta Merlin

