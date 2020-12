LAVORI PUBBLICI

ROVIGO Proseguono i lavori per la realizzazione della rotatoria di Buso e Sarzano. Nelle scorse settimane scorsi sono stati eseguiti i lavori di sistemazione delle condotte del gas, ora tocca a quelle dell'acqua, in maniera tale da rendere in futuro più agevoli le operazioni di manutenzione delle due reti quando all'incrocio tra via Ippolito Nievo e via dei Mille sarà sorta la nuova rotatoria. Oltre a ciò si inizia a vedere i prima sbancamenti e segnatura della rotonda stessa.

Si tratta di un intervento a lungo richiesto dai residenti e che dopo anni e anni di gestazione finalmente sta vedendo la luce. Tutto si dovrebbe concludere entro la fine di giugno. L'iter così lungo di quest'opera, della quale si parla ormai da almeno quattro anni, è da imputarsi alla necessità di approvare la variante urbanistica. Un requisito fondamentale, visto che il progetto non era conforme al Piano di assetto del territorio. Senza contare, poi, la lunga serie di tranelli burocratici che hanno più volte messo in difficoltà gli uffici di Palazzo Nodari e i ritardi prodotti dal lockdown primaverile. Lo scorso 10 marzo, il consiglio comunale ha approvato la variante e trascorso un lungo periodo tecnico si è potuti arrivare all'approvazione del progetto e il conseguente avvio del cantiere. Un'opera così grande che ha reso necessari degli espropri. Dove è previsto il passaggio della nuova sede stradale che compone la rotatoria e i suoi svincoli di ingresso ed uscita, infatti, si trovano terreni e case di tre differenti proprietari, oltre ai passaggi di servitù in capo al Consorzio di bonifica Adige Po che non può ritrovarsi senza gli adeguati spazi di manovra per la manutenzione degli argini. A cose fatte, il nuovo rondò costerà 720mila euro, di cui circa la metà messi a disposizione dalla Regione nel 2017. A quell'incrocio, purtroppo, si sono verificati numerosi incidenti, anche mortali, per questo motivo la nuova infrastruttura è di fondamentale importanza per la viabilità all'ingresso est della città.

