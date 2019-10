La rotatoria è sotto attacco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VIABILITÀ A RISCHIOROVIGO Illuminazione carente e strisce ormai scomparse in uno snodo che ieri ha confermato tutta la sua pericolosità per un incidente, fortunatamente senza conseguenze se non per una Bmw Serie 5 ammaccata, ma soprattutto per i cartelli e la staccionata abbattuti.ROTATORIA INSIDIOSASi tratta della rotatoria fra la Circonvallazione Ovest, intitolata a Falcone e Borsellino e il sottopasso Forlanini, dove poco prima di mezzogiorno un'auto, nell'immissione, ha sbagliato traiettoria finendo fuori strada. Sul posto è...