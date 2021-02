UNIVERSITÀ

ROVIGO La prima a laureata d'Italia in Scienze della Pace è Chiara Previato di Rovigo.

Il nuovo ciclo di studi alla Pontificia Università Lateranense è stato istituito dal Papa Francesco il 12 novembre 2018, sviluppando filosofia, teologia, scienze umane e materie giuridiche ed economiche. Il corso di laurea ha visto la presenza di venti iscritti. Previato ha discusso la tesi Scars to your future, dalle cicatrici della memoria alla rinascita nel perdono. Un percorso tra memoria, oblio e perdono, tra aspetti psicologici e neuroscienze alla luce delle Sacre Scritture. Come relatore la rodigina ha scelto Pier Francesco Cocco, che ha studiato teologia all'istituto teologico di Assisi, ed esegesi biblica al Pontificio istituto biblico di Roma, dove ha conseguito il dottorato in Sacre Scritture. Nella commissione esaminatrice era presente anche la correlatrice Chiara Palazzini, docente all'istituto pastorale della Pontificia Università Lateranense.

Il lavoro svolto da Chiara Previato è stato un cammino suscitato dalle materie del percorso universitario: da Guerra e pace nella tradizione storica biblica a Psicologia della pace, ed elementi di psicologia. Ha compreso le Sacre Scritture fino ad arrivare alle serie televisive contemporanee, come Games of thrones. Previato è già in possesso di due lauree e un master.

Marco Scarazzatti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA