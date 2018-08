La rivolta delle mamme «Il parco è poco sicuro»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PARCO MADDALENAROVIGO Non poteva non destare stupore, apprensione e un po' di rabbia la vicenda che nei giorni scorsi al parco Maddalena ha visto protagonista sfortunato e involontario un bambino feritosi ad un piede, inciampando su una delle reti che dividono la parte in abbandono dietro l'ex struttura sanitaria, costretto a ricorrere a cure mediche: testimonianza ulteriore dello stato di incuria che regna sovrano nell'area, al centro nei mesi scorsi del dibattito per il potenziale rifacimento tramite la partecipazione al bando statale sulle...