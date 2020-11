LA RISTORAZIONE

ROVIGO C'è chi di mollare la presa proprio non ci pensa, ma anche chi chiude del tutto. Purtroppo adattarsi alle finestre di attività con consegne e asporto a domicilio fuori dagli orari di chiusura imposti, non per tutti i ristoratori è automatico. Insomma, riconvertirsi non è sempre facile e difatti, a seguito alle restrizioni contenute nell'ultimo Dpcm, ha scelto proprio la strada della chiusura fino a data da destinarsi. Come la Taverna Atipica in piazza Merlin che sulla propria pagina Facebook ringrazia i clienti per il sostegno e la vicinanza che ci state dimostrando con i numerosi messaggi di affetto e solidarietà. Ha fatto la stessa scelta anche la pizzeria La Deliziosa, sperando di poter tornare presto alla normalità.

PIÙ ELASTICITÀ

Al Vinile pizzeria vintage, al contrario, da giovedì scorso l'apertura è a pranzo con servizio ai tavoli dalle 12 alle 14, e la sera solo per asporto a partire dalle 18.

Non molla neanche il food truck Striscia la piadina, che dopo il Dpcm effettua solo servizio da asporto allo Striscia truck, e valuta la possibilità di riattivare il servizio di consegna. E visto che i tempi cambiano, al New Italian burger la pausa pranzo si allarga al sabato e alla domenica e resta attivo il servizio serale di consegna a domicilio dal mercoledì alla domenica dalle 19 alle 22.

CONTATTI MULTIMEDIALI

Si è attivato con il servizio di asporto e domicilio anche il ristorante Periferia di Roverdicré (sito web: periferia.xmenu.it). Al Santa Fe e ristorante-pizzeria Demetra a Sant'Apollinare hanno potenziato sia il servizio da asporto al banco sia la consegna a domicilio (fino a 15 chilometri), con i numeri di prenotazione 0425 493738 e whatsapp 327 6263452, aperti dalle 16 e con sconto del 15 per cento per chi prenota la pizza prima delle 19. Inoltre, fino a domani lunedì 2 novembre la sera per asporto e consegna a casa c'è anche il menu di Halloween (con prenotazione obbligatoria). E si è pensato anche ai più piccoli che, al panino mostro con polpette al sugo e patate fritte, potranno abbinare un biscotto mostruosamente buono omaggio della casa (telefono ristorante-pizzeria 333 5821420).

L'ORIENTE SI ADATTA

Al Bimisushi in viale Porta Po l'apertura a pranzo fino al 24 novembre è dal martedì alla domenica (orario 12-15) e la sera sono attivi l'asporto e la consegna a domicilio nelle zone di Rovigo e provincia (telefono 0425 471627 e 388 8672581). Inki Makisushi, oltre alla consumazione al tavolo dalle 12 alle 14.30, offre il ritiro in ristorante e la consegna a domicilio anche dalle 17 alle 22, e scaricando l'app Inki Makisushi sarà applicato uno sconto del 10 per cento sul primo ordine. Anche Centolire invita a scaricare la nuova app dedicata (con consegna gratuita nel raggio di 10 chilometri e ordine minimo di 20 euro). La Zestea arriva a casa con le consegne a domicilio dalle 11 alle 18 con orario continuato, e dalle 18 offre il servizio da asporto (telefono 329 228 0210). Asporto e consegna cibo a casa propria anche dalla Taverna del pittore in via Badaloni (telefono 0425 423549). Karma ristorante indiano offre il servizio di asporto il venerdì sera, e il sabato e la domenica oltre all'asporto, sarà aperto per il pranzo (con prenotazione).

Nicola Astolfi

