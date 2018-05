LA RISORSA ACQUA ROVIGO Quella fra Adige e Po è una terra di acque, ma queste

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA RISORSA ACQUAROVIGO Quella fra Adige e Po è una terra di acque, ma queste acque non sono in salute. Anche perché molti dei fiumi e canali che solcano il Polesine, risentono degli effetti dell'agricoltura intensiva della Pianura padana, riportando concentrazioni di pesticidi superiori ai limiti. Un allarme che era già stato lanciato dall'Arpav e che ora si ritrova anche nel Rapporto nazionale sulla presenza di pesticidi nelle acque appena presentato dall'Ispra, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.GLI...