LA RIPRESA

ROVIGO Protocolli ok, misure di sicurezza adottate. Le aziende polesane scalpitano ai blocchi di partenza. In attesa del prossimo decreto del Governo, con il quale verrà reso noto l'elenco delle aziende che potranno riaprire i propri cancelli, fervono i preparativi anche in provincia di Rovigo per un graduale ritorno alla normalità.

SICUREZZA GARANTITA

Il personale rientrerà in assoluta sicurezza e nel massimo rispetto dei protocolli stabiliti, per tutelare i lavoratori. In questi giorni si stanno completando le attività di manutenzione, sanificazione e riorganizzazione dei sistemi produttivi.

SANIFICAZIONE COMPLETA

Tra i giganti dell'occupazione, con oltre 160 dipendenti, è cominciato il conto alla rovescia per l'Infun For. L'azienda di viale Delle Industrie, impegnata nel settore metalmeccanico, opera nell'automotive e a breve riaprirà i battenti. Infun for appartiene alla divisione Draxton del Gruppo messicano Gis (un miliardo di euro di fatturato globale), che tre anni fa ha investito in Polesine. L'azienda, per farsi trovare pronta anche prima del 4 maggio, ha dedicato tempo e risorse, sia umane che economiche, alla riorganizzazione. Una decina i lavoratori impiegati in queste operazioni.

PROCEDURE DI SANIFICAZIONE

L'obiettivo è rimettere in perfette condizioni le linee produttive e isole robotizzate, per una partenza in completa sicurezza. Sono stati sanificati i luoghi di lavoro e stabiliti i protocolli di accesso e gestione degli spazi comuni. In anticipo rispetto al Decreto del 22 marzo, Infun For aveva già introdotto i protocolli sanitari, che sarebbero poi stati resi obbligatori.

NUOVA ORGANIZZAZIONE

Un modello seguito in tutte le aziende operanti nel territorio polesano, dove si contano livelli occupazionali tali da rendere necessario monitorare anche il solo accesso ordinato e scaglionato dei dipendenti.

GLI INDUSTRIALI

«Come Confindustria - ha dichiarato Gian Michele Gambato, vicepresidente di Confindustria Venezia-Rovigo mi sento di esprimere un plauso per tutti i nostri imprenditori che hanno anteposto alla mancata produzione la sicurezza dei lavoratori, patrimonio irrinunciabile su cui si fonda un'azienda produttiva. Ora però non possiamo più attendere, bisogna tornare a produrre, consapevoli che per mesi ancora dovremo convivere con un virus che si trasmette con il contatto fra le persone. Forti di questa consapevolezza e dell'esperienza che, nostro malgrado, abbiamo dovuto fare, sono convinto che sapremo ripartire e dimostrare ancora una volta tutto il valore delle nostre imprese».

L'auspicio delle aziende è quello di anticipare ulteriormente i tempi, sperando che l'avvio della Fase 2, almeno in Veneto, possa riprendere qualche giorno prima rispetto al 4 maggio. La maggior parte delle aziende sono già pronte e la settimana prossima le prime riaperture potrebbero essere realtà.

Alessandro Garbo

© RIPRODUZIONE RISERVATA