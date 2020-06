LE COOPERATIVE

ROVIGO «Riprendiamo così come era prima o possiamo rivedere certi paradigmi e modi di lavorare?». È questo lo spunto di riflessione che arriva da Simone Brunello, direttore provinciale di Confcooperative, che sostanzialmente indica come la ri-partenza possa essere anche un momento di ri-pensamento degli schemi consolidati, e che, quindi, il superamento della fase di profonda crisi che si è prodotta a causa della pandemia che ha travolto tutto non debba avvenire soltanto guardando al passato, ma anche con proposte e progetti nuovi e innovativi, che guardino avanti.

SOLUZIONI INNOVATIVE

«C'è un proverbio africano che dice che il miglior momento per piantare un albero era vent'anni fa e il secondo migliore è ora. Questo può essere il momento migliore per il nostro territorio, visto che con i se' e con i ma' non facciamo lunga strada. Senz'altro, questa è la fase in cui molte aziende stanno facendo i conti con la mancanza di liquidità e una prospettiva di tenuta imprenditoriale che non è scontata, addirittura c'è chi non ha riaperto così come ci sono molte persone che temono per il proprio posto di lavoro, ma allo stesso tempo accanto a queste necessità, che hanno la massima urgenza, dobbiamo anche affiancare una riflessione importante».

RAPPORTO SUL LAVORO

Un quadro preoccupante. Nel rapporto di Veneto Lavoro sull'impatto sul lavoro dipendente in Veneto dell'emergenza Covid-19 si stima che complessivamente, in Polesine dal 23 febbraio al 31 maggio, sarebbero stati persi 1.191 posti di lavoro rispetto allo stesso periodo del 2019. Il direttore di Confcooperative spiega come per la ripartenza «da una parte abbiamo proposto alle imprese di fermarsi una giornata con noi e di ragionare sul proprio business: se va tutto bene o se c'è da qualcosa da modificare; dall'altra parte abbiamo evidenziato che se ci sono situazioni relative a persone da rivedere egli assetti lavorativi anche qui possiamo accompagnare il processo con il nostro Ufficio Lavoro».

NUOVI ORIENTAMENTI

Confcooperative Rovigo, spiega, «ha infatti dedicato un budget per un lavoro di ri-orientamento dei business che è utile soprattutto a quelle realtà che non sono strutturate internamente con un proprio ufficio ricerca e sviluppo e si trovano ad avere tante incertezze sia sui mercati in cui si trovano sia su come sono organizzate per affrontare questi mercati. Una seconda linea è dedicata ai progetti di outplacement (ricollocazione professionale, ndr) perché il tema della nuova disoccupazione, lo vediamo già dai primi numeri, potrebbe assumere dimensioni ancora più drammatiche ed è perciò importante strutturare bene questi percorsi già dentro l'azienda che ha un problema di tenuta occupazionale».

Una proposta, chiosa Brunello, «che volentieri apriamo anche alle aziende non cooperative che fossero interessate a fare un check-up' utile per dedicare un po' di tempo sul futuro e quindi sulle strategie da intraprendere: i nostri uffici di accelerazione sono senz'altro disponibili ad aiutare chi fosse interessato a un percorso di questo tipo, lo stiamo facendo in queste settimane e ne vediamo già i primi effetti positivi».

F.Cam.

© RIPRODUZIONE RISERVATA