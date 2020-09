LA RIPRESA DELLA SCUOLA

ROVIGO Con la disponibilità di 707 contratti a tempo determinato, tra posti a orario intero e supplenze a orario non intero (compresi gli spezzoni), si è aperta la fase per assegnare le supplenze del personale docente ed educativo nelle scuole polesane. Un anno fa, nello stesso periodo, si contavano disponibilità per 426 posti interi (comune o di sostegno), più 26 posti destinati alle ore di laboratorio, e inoltre 126 spezzoni, questi ultimi pari o inferiori a 6 ore settimanali.

ORGANICI CARENTI

Continua a farsi sentire, dunque, anche in provincia di Rovigo la supplentite, cioè il ricorso massiccio ai precari della scuola: docenti con contratti a tempo determinato, per i posti non coperti negli organici. All'inizio dello scorso anno scolastico erano 2.206 gli insegnanti nelle scuole statali. Va precisato che le attuali disponibilità comprendono tutte le cattedre, sia per le diverse classi di concorso, sia per le tipologie di posto. Le cattedre possono essere infatti interne (Coi) e cattedre orario esterne (Coe). Queste ultime, a differenza delle cattedre interne (costituite con ore tutte interne all'istituzione scolastica), sono composte invece da una sede principale più una o due scuole di completamento, nello stesso territorio comunale o in un comune diverso.

I POSTI DISPONIBILI

Così, quest'anno nelle disponibilità per le supplenze si sommano 518 posti e 189 contratti a tempo determinato per cattedre orario esterne, per le quali si accorpano incarichi in scuole diverse. Il numero di supplenti, dunque, alla fine delle procedure sarà inferiore alle 707 supplenze da coprire. In Polesine la definizione degli organici per il nuovo anno scolastico s'era aperta con 512 posti a tempo indeterminato disponibili all'inizio delle immissioni in ruolo: a questa prima fase era seguita quella di call veloce, con 392 posti disponibili (al netto degli accantonamenti per le procedure concorsuali in atto). La cosiddetta chiamata veloce era una novità ed era destinata a chi, già in graduatoria, non aveva ottenuto il ruolo con la precedente tornata di assunzioni e così poteva presenta domanda in un'altra regione dove c'erano posti disponibili per ottenere la cattedra. Evidentemente, anche in Polesine la call veloce non ha avuto gli esiti sperati. C'era tempo fino al 2 settembre per rispondere alla chiamata veloce presentando le istanze per via telematica. Questa procedura straordinaria doveva essere definita entro il 7 settembre, con le disposizioni da parte dell'Ufficio scolastico regionale delle assunzioni a tempo indeterminato, con decorrenza giuridica dal 1° settembre, degli aspiranti docenti che risultavano in posizione utile.

CHIAMATA VELOCE

Per la call veloce i posti disponibili in Polesine erano 392, e 1.718 in tutto il Veneto. Ma fino al 4 settembre, gli esiti delle immissioni in ruolo con call veloce di competenza della Direzione scolastica regionale contavano appena 3 posti assegnati con la nuova procedura, tutti a Treviso. E in Polesine si sono già contate 4.867 domande di inserimento nelle graduatorie provinciali delle supplenze (Gps), dato che gli insegnanti possono iscriversi a più classi di concorso in base ai titoli conseguiti.

Più in dettaglio, nelle scuole dell'infanzia le disponibilità di posti interi sono 26 (21 posti di sostegno) più 20 incarichi orari. Alle Primarie, invece, si contano 62 supplenze per posti comuni (47 posti più 15 incarichi orari), 8 supplenze per l'insegnamento della lingua Inglese, di cui 5 posti interi, e poi 123 supplenze per insegnanti di sostegno (114 posti interi). Alle scuole medie si sommano disponibilità per 131 cattedre interne (di cui 67 supplenze annuali) e 52 cattedre orario esterne, per un totale di 183 supplenze. Di questi incarichi, 94 sono di sostegno: sono le cattedre con più supplenze disponibili, insieme a quelle - per classi di concorso - di Italiano (60 supplenze), Matematica e Scienze (37). Poi, alle scuole superiori si contano disponibilità per 195 cattedre interne (di cui 125 supplenze annuali) e 95 cattedre orario esterne, per un totale di 285, con 78 cattedre di sostegno (71 cattedre interne).

Nicola Astolfi

