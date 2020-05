LA RIORGANIZZAZIONE

TRECENTA La fase emergenziale, quella che il direttore generale dell'Ulss Polesana Antonio Compostella aveva definito di alta marea, sembra superata. Ma l'acqua c'è ancora, perché il Coronavirus non è scomparso. Per questo, sempre da Compostella, arriva il richiamo a usare la massima attenzione. E, per questo, l'attività ambulatoriale, diagnostica e chirurgica non urgente, che era stata sospesa e che è ripartita, lo ha fatto con un'organizzazione rigidamente incentrata sulla sicurezza. Anche ieri le telefonate al Cup di persone per prenotazioni sospese che chiedevano la data del nuovo appuntamento sono state innumerevoli, poco meno di 2mila, a dispetto dell'invito reiterato a non chiamare perché sarà il Cup a contattare i diretti interessati. Al momento resta ancora sospesa l'attività routinaria del San Luca, trasformato in polo Covid provinciale.

APPELLO ALLA REGIONE

«Siamo in attesa delle indicazioni dalla Regione sulla riorganizzazione dei Covid Hospital - spiega Compostella che saranno di parziale ripresa dell'attività normale, ma con il mantenimento delle attività dedicate al Coronavirus, perché se è vero che il trend dei ricoveri è in netto calo, così come il numero delle nuove positività, non bisogna dimenticare che a Trecenta abbiamo ancora 27 ricoverati. La macchina di contenimento dei contagi e di cura ha funzionato, ma il nemico è alle porte». Ovvero, non è detto che non si possano ripresentare focolai epidemici con tutte le problematiche connesse. La settimana scorsa l'assessore regionale alla Sanità Manuela Lanzarin ha annunciato che «progressivamente, ritorneranno alla loro normale attività anche i Covid Hospital». Fra i quali, il San Luca.

PROCREAZIONE ASSISTITA

Dove, sottolinea il dg dell'azienda sanitaria, da lunedì, è intanto ripartita l'attività del Centro di Procreazione medicalmente assistita, in acronimo Pma. Sul tema interviene l'ex assessore provinciale Guglielmo Brusco, che già da tempo sta chiedendo con forza la riapertura del Pronto soccorso del San Luca: «Lunedì il dottor Compostella ha detto che a Trecenta è ripartita l'attività di Pma. Stavo quasi per stappare una bottiglia, quando mi sono chiesto: sarà proprio vero? Le voci arrivate non mi hanno confermato questa apertura. Possibile che il direttore generale dell'Ulss 5 non abbia detto la verità? Cortesemente gli chiedo: è stata sanificata l'area dove è ripartita l'attività della Pma? Sono state riattivate tutte le strumentazioni necessarie? Quanti dipendenti stanno lavorando nel settore Pma? A disposizione dei dipendenti, ci sono tutti i necessari presidi di difesa dal Coronavirus? Sono già stati preparati i varchi ed i percorsi per consentire un afflusso senza rischio per lavoratori e utenti? In attesa di sicura e positiva risposta, rimetto in frigo la bottiglia».

Un attacco diretto al quale Compostella risponde in modo indiretto. «La procreazione medicalmente assistita è un percorso. L'attività che è ripresa è quella di contatto con le coppie, di riorganizzazione del servizio e di riprogrammazione di visite e appuntamenti in vista del pieno ritorno a regime del centro. Il percorso che si conclude con l'impianto dell'ovulo fecondato in utero, come è risaputo, è un percorso lungo, farmacologico e relazionale. I primi cicli di trattamento in loco riprenderanno a fine mese, nel frattempo è ripartito il lavoro iniziale con le coppie, con visite in telemedicina e indicazioni su eventuali terapie ormonali. Delle due biologhe della Pma, che nella fase di emergenza hanno collaborato con la dottoressa Gusella nella fondamentale e preziosa opera di processazione dei tamponi, alle quali va il mio ringraziamento, la dottoressa Fiorentini è già tornata a dedicarsi alla Pma, mentre la dottoressa Zanella è ancora impegnata con i tamponi, ma riprenderà a lavorare a pieno regime nella Pma quando l'attività lo richiederà. Ovviamente il personale sanitario è tutto dotato di dispositivi di protezione individuale. E personale, pazienti Covid e utenti seguono percorsi differenziati. Per quanto riguarda il Pronto soccorso, è previsto dalle linee regionali che non ci sia nell'ospedale Covid».

Francesco Campi

