«È una truffa ai danni dello spettatore». Non usa mezzi termini la consigliera comunale Valentina Noce, accusando il Comune di avere reso impossibile la vita degli spettatori a causa dei parapetti posizionati sui palchi del Teatro Sociale. «Da quando furono installati quegli orrendi parapetti su palchetti, loggia e loggione andare a teatro è una sofferenza. Lo spettacolo non si vede». È la ferma presa di posizione della consigliera in quota Lega. «Non esiste precedente in Italia di un intervento tanto invasivo da vanificare la funzione stessa del teatro. Si paga uno spettacolo per non vederlo». Togliere quegli impedimenti prima possibile, secondo Noce, è il pensiero di ogni spettatore. Se ne è parlato all'ultimo consiglio comunale, centrato su bilancio preventivo e investimenti dei prossimi 12 mesi. «Grazie all'emendamento al bilancio da me presentato, che stanziava la somma di 40 mila euro per la loro rimozione all'interno dei 200 mila già previsti dal Comune per un mutuo destinato alla manutenzione straordinaria del Teatro Sociale - ha spiegato la consigliera -. La normativa in materia prescrive che la salvaguardia del patrimonio culturale e la sicurezza delle persone vanno rese compatibili con l'obiettivo di assicurare la fruibilità massima del luogo, in ragione della sua funzione e la sua valorizzazione. Le norme a tutela dei beni culturali esentano edifici come il nostro Teatro dalla installazione di barriere di sicurezza». La soluzione suggerita da Noce era la stessa adottata a Treviso, «che ha realizzato protezioni idonee senza essere di ostacolo alla visuale». L'emendamento non è passato, pur avendo trovato consensi in chi a teatro va davvero. L'assessore alla cultura Roberto Tovo ha riconosciuto la necessità di questo intervento e così Noce rilancia: «Perché non portare quel mutuo a 250mila euro così ci mettiamo dentro questo lavoro di rimozione necessario?» Chiedo di considerare nella variazione di bilancio questa opportunità. Non si è fatto fatica a stanziare ben 25.000 euro per la Fondazione Rovigo Cultura, cui da anni il Comune non destinava un soldo».

A.Luc.

© RIPRODUZIONE RISERVATA