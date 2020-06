LA RICORRENZA

ROVIGO Questa volta il sindaco Edoardo Gaffeo non è stato il solo protagonista delle celebrazioni, come invece era avvenuto lo scorso 25 Aprile per l'Anniversario della Liberazione. Accompagnato dal prefetto Maddalena De Luca e dal presidente della Provincia Ivan Dall'Ara, il primo cittadino ha potuto vivere la sua prima Festa della Repubblica con un protocollo (quasi) normale, visto che il Paese sta timidamente uscendo dalla morsa dell'emergenza sanitaria. Ieri mattina, in piazza Vittorio Emanuele II, non c'è stato spazio per lunghi discorsi: le autorità si sono riunite sul liston per l'alzabandiera sulle note dell'Inno di Mameli e un momento di raccoglimento alla Gran Guardia.

DISCORSO VIA SOCIAL

Gaffeo ha così potuto diffondere solo attraverso i social network il discorso che avrebbe voluto fare ai cittadini, che, comunque, ieri hanno potuto presenziare a questa solenne cerimonia: «La nostra Repubblica compie 74 anni. Il 2 giugno del 1946 gli italiani scelsero con un referendum di abolire la monarchia e di far diventare l'Italia una Repubblica costituzionale. E noi, oggi celebriamo questo importante momento, una tappa storica fondamentale per la nostra storia. Dopo tanti anni di dinastia dei Savoia e di dittatura fascista, finalmente, i cittadini poterono scegliere. E scelsero per la democrazia, per poter partecipare alla vita politica e alle decisioni del proprio Paese. Non più quindi sottomessi al volere di un potere monarchico o dittatoriale, ma liberi di poter contribuire a costruire il proprio domani. Con la Repubblica, i cittadini, attraverso i propri rappresentanti, possono partecipare alle scelte che riguardano la vita politica, ma anche famigliare e personale di ognuno. Scelte che comprendono diritti, lavoro e soprattutto la libertà e la dignità di ciascuno. Una responsabilità enorme per chi si trova alla guida delle istituzioni. Chi amministra ha il dovere di pensare al bene di tutti, di fare attenzione alle situazioni di emergenza, di dare risposte concrete nell'interesse della propria comunità e del proprio Paese, sempre nel segno dell'unità. Stiamo uscendo a fatica da un periodo che ci ha messi a dura prova e, mai come in questi ultimi mesi, abbiamo capito l'importanza di essere uniti, di fare fronte comune per combattere le insidie che la vita ci pone davanti, nel rispetto dei diritti e dei doveri sanciti dalla nostra Costituzione».

LA PROTESTA

Circa mezz'ora dopo la conclusione delle celebrazioni ufficiali, si sono svolte due manifestazioni politiche di centrodestra, entrambe organizzate in maniera distinta e autonoma ma accomunate da un obiettivo: la critica alle politiche del Governo Conte. Una è stata quella di Fratelli d'Italia in via Laurenti, una strada particolarmente gettonata dalla politica per la sua posizione strategica tra il corso del Popolo, ieri occupato dal mercato settimanale, e la piazza principale. Il partito di Giorgia Meloni ha chiamato al gran completo i suoi dirigenti ed iscritti locali (oltre ad alcuni componenti di Forza Italia, come Andrea Bimbatti e Paolo Avezzù), per sbandierare un manifesto che recitava L'Italia non si arrende. La seconda manifestazione è stata quella della Lega, in piazza Garibaldi, dove il plenipotenziario provinciale Guglielmo Ferrarese ha arringato i circa 50 presenti per protestare contro «l'assistenzialismo dell'esecutivo Conte»: «Grazie a Zaia e al suo staff sanitario per come ha gestito questa emergenza Covid. La nostra è una manifestazione statica, indetta per stimolare il governo a rilanciare l'economia per aiutare le imprese». Ogni persona ha poi preso un cartello con scritte come stop immigrazioni, aiuti alle imprese, flat tax e stop sanatoria per immigrati.

Alberto Lucchin

© RIPRODUZIONE RISERVATA