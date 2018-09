LA RICORRENZA ROVIGO La preghiera del poliziotto invocava la protezione di San

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA RICORRENZAROVIGO La preghiera del poliziotto invocava la protezione di San Michele Arcangelo sugli agenti di pubblica sicurezza mentre la Questura si vestiva a festa per aprire le porte ai bambini in occasione del Family Day. Ieri mattina il corpo della Polizia di Stato ha celebrato la festa del patrono nella nuova sede. Alle 11 la messa, celebrata dal vescovo Pierantonio Pavanello e dal cappellano don Gianni Vettorello, ha dato inizio alle celebrazioni della giornata per ricordare i caduti in servizio.LA MISSIONE DEGLI AGENTI«Il vostro...