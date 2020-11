LA RICORRENZA

ROVIGO Ieri mattina nella chiesa di San Francesco, il vescovo Antonio Pavanello ha celebrato la messa in occasione della Virgo Fidelis, patrona dell'Arma dei Carabinieri. Alla cerimonia ha partecipato una rappresentanza di militari dell'Arma in servizio nella provincia di Rovigo, oltre a personale in congedo delle varie sezioni dell'Associazione Nazionale Carabinieri e dell'Opera Nazionale Assistenza Orfani Militari Arma Carabinieri. Al termine della funzione religiosa il trombettista Carnelo Casella, colonnello dei Carabinieri, ha suonato la musica del silenzio.

L'OMAGGIO

Nella circostanza il comandante provinciale dei Carabinieri di Rovigo Antonio Rizzi ha rivolto un pensiero di ringraziamento al vescovo, omaggiandolo con un libro sulla vita di Salvo d'Acquisto (1920-1943), il giovane vicebrigadiere dei Carabinieri che scelse di assumersi la responsabilità di un presunto atto di sabotaggio contro alcuni soldati tedeschi, offrendo così la propria vita in cambio di quella di 22 ostaggi condannati a morte. Nella stessa giornata, il 21 novembre, i carabinieri ricordano la Battaglia di Culqualber, combattuta in Abissinia (l'attuale Etiopia) dal 6 agosto al 21 novembre 1941 fra italiani e britannici, con il cruento sacrificio del 1° Battaglione Carabinieri in Africa Orientale, che insieme ad altre truppe italiane difese il caposaldo. Per l'eroismo dimostrato, la bandiera dell'Arma dei Carabinieri è stata insignita della sua seconda medaglia d'oro al valor militare.

