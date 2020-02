LA RICHIESTA

ROVIGO Il sindaco Gaffeo, la settimana prossima, sarà affiancato anche dal ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Francesco Boccia, davanti al Dap, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, per chiedere lo stop alla realizzazione del carcere minorile in via Verdi.

Ieri Boccia ha infatti accolto l'appello dell'Amministrazione sul delicato tema dell'ampliamento del Tribunale e dell'arrivo in centro del penitenziario per under 18.

Una struttura, quest'ultima, sofferente nel territorio in cui si trova in quanto i minori sono in promiscuità con gli altri detenuti con tutte le relative problematiche ne conseguono.

Due anni fa, il demanio ha ceduto l'area dell'ex carcere di via Verdi al Ministero di Grazia e Giustizia per il trasloco del minorile nel capoluogo polesano.

LAVORI GIÀ INIZIATI

I lavori dell'adeguamento del vecchio edificio sono già iniziati, ma l'attuale amministrazione sta cercando con tutti i mezzi a disposizione di bloccare l'arrivo del Minorile, per fare spazio alle aule del Tribunale e della Procura.

«Il sindaco oggi mi ha consegnato una mozione che mi auguro diventi patrimonio della città - ha detto ieri Boccia, dopo avere parlato a lungo con Gaffeo -, in questo documento non si parla infatti di aspetti di parte, ma di una visione collettiva che riguarda il sistema Giustizia e gli effetti diretti della sua riorganizzazione che tocca altri servizi come quelli sociali e a domanda individuale. Decisioni che riguardano l'intera città ossia una parte ampia dell'intera regione. Ho garantito al sindaco e all'amministrazione che chiederò personalmente al Ministero di Grazia e Giustizia di seguire con attenzione questo dossier e alle amministrazioni competenti, come Dap e Demanio, di rispondere alle istanze che arriveranno dal consiglio comunale, unanime spero, su questi importanti temi».

Un incontro, quello che avverrà tra pochi giorni a Roma tra sindaco, Dap e Demanio che potrebbe rivelarsi decisivo per il futuro della città, dal momento che, in caso dello stop del progetto del Minorile, l'area potrebbe essere destinata all'ampliamento del Tribunale, senza la necessità di traslocare la cittadella della Giustizia in periferia, nell'area dell'ex ospedale Maddalena.

SCELTA AL TEMPO DELLA LEGA

Maggioranza e opposizione stanno lavorando a una mozione da presentare al Ministero dove entrambe chiedono un dietrofront del progetto del carcere in centro, a favore dell'ampliamento del Palazzo della Giustizia. Respinta, da parte dell'opposizione, in particolare della Lega, l'ipotesi di unire le istanze in un unico documento, come aveva, pochi giorni fa, proposto il presidente del Consiglio Nadia Romeo per rafforzare il valore della richiesta. Il progetto del Minorile in via Verdi è, in realtà, approdato in città durante l'amministrazione leghista. Nel febbraio 2018 l'ex ministro Andrea Orlando aveva anticipato la scelta. Anche lo scorso aprile, la presidente della Commissione Giustizia, la pentastellata Francesca Businarolo aveva spiegato che è previsto il trasferimento a Rovigo.

R.Mer.

© RIPRODUZIONE RISERVATA