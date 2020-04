IN PRIMA LINEA

ROVIGO Il Polesine, con 234,3 anziani ogni 100 giovani, è la provincia più anziana del Veneto, eppure quella che meglio sta reggendo alla pandemia da Coronavirus. Il merito è della strategia messa in atto dallo staff della dottoressa Margherita Bellè, 62 anni, dal 1989 dirigente medico del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'Ulss 5, responsabile del servizio di sorveglianza delle Malattie Infettive e Vaccinazioni. In un mese l'Ulss 5 ha isolato più di 2 mila persone, facendo muro intorno ai primi positivi al Covid-19.

Come ha intuito che era la strada giusta?

«Subito ci siamo accorti che il sistema da adottare era quello di isolare più persone possibile per ridurre i rischi di contagio. Le nostre indagini si sono sviluppate cercando la maggior parte dei contatti che le persone positive avevano avuto nei 14 giorni precedenti la comparsa dei sintomi. Questo metodo è tipico dell'indagine epidemiologica. Lo si applica per molte patologie infettive: diventiamo una sorta di detective per cercare il caso iniziale che ha determinato la catena dei contagi».

Cosa significa essere un medico in prima linea nella lotta contro una pandemia?

«Significa sacrificare tutto il tempo extra-lavoro. Anche 11/12 ore al giorno sono talvolta insufficienti alle indagini che è necessario fare a fronte di ogni caso positivo che ci viene segnalato tra indagini, riunioni, risposte a mille telefonate, necessità di rasserenare gli animi, infondere sicurezza davanti a qualcosa che nella mia carriera non avevo mai incontrato e che ci spaventa, perché non conosciamo».

È possibile vivere con un infetto in casa senza essere contagiati?

«Purtroppo l'isolamento all'interno dell'ambiente familiare non sempre sortisce l'effetto voluto. Abbiamo molti casi di contagi intra-familiari perché, specie dove gli spazi sono esigui, è difficile garantire un corretto isolamento. E questo lo si vede ancora di più dove ci sono bambini piccoli da accudire o anziani: qui l'uso delle mascherine diventa prioritario».

Anche molti medici si sono ammalati: vive isolata dalla sua famiglia?

«Passo la maggior parte del mio tempo in ufficio. Mi manca un po' la routine quotidiana, il giardino, il vedere le mie figlie che vivono fuori città, uscire con gli amici, lo svago mentale perché la mente continua a pensare al lavoro anche durante il riposo».

Dopo questa esperienza molti cambieranno idea sull'importanza dei vaccini?

«Penso che la posizione dei No-vax non cambierà molto. Il nucleo degli anti-vaccinisti radicali continuerà ad esserci».

Quando arriverà il vaccino per il Covid-19?

«Spero si arrivi nell'arco di qualche mese alla produzione. Gli studi sono a buon punto, ma è difficile fare delle previsioni».

Quale consiglio dà ai polesani per difendersi da questo virus?

«In questo momento è assolutamente importante evitare di uscire, usare le mascherine chirurgiche quando ci si muove in mezzo alla gente, mantenere le distanze di sicurezza. Solo questo potrà portare ad una riduzione dei contagi».

Come si affronta psicologicamente un isolamento così lungo?

«Io, ad esempio, in questo periodo non sono praticamente mai uscita neanche per la spesa. Sento molto la mancanza di qualche passeggiata. Uno dei miei hobby è scatenare la fantasia per creare orecchini, collane: ormai sono anni che mi dedico anche a questo hobby, per la gioia delle mie amiche che possono sfoggiare i miei monili».

Si dice che questa esperienza ci renderà migliori. Ci sarà, secondo lei, maggiore attenzione per la prevenzione?

«Ci sono persone che poco tollerano questi cambiamenti a cui siamo stati costretti e penso torneranno rapidamente alle loro vecchie abitudini. Penso che l'uso delle mascherine resterà per parecchi mesi e probabilmente diventerà un'abitudine ogni volta si abbia delle infezioni delle prime vie respiratorie».

Quale sarà la prima cosa che farà appena l'emergenza sarà terminata?

«Viaggiare, una delle cose che più mi piace fare...».

Roberta Merlin

