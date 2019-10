La ricerca sulla canapa è a rischio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

RICERCAROVIGO Un taglio che potrebbe essere doloroso. Non solo per Rovigo. Riguarda la canapa, una pianta che affonda le sue radici nella storia del Polesine, che un tempo era fra le principali aree di produzione, e che ha ancora un presidio che guarda al futuro, il Crea-Ci di viale Amendola, dove si svolge ricerca nel settore della genetica e della selezione varietale della cannabis sia per usi industriali che farmaceutici, unico luogo di produzione autorizzato delle talee delle varietà utilizzate per la produzione di cannabis terapeutica...