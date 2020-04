LA RICERCA

ROVIGO Nella ricerca di un vaccino anti Covid 19 la nuova frontiera della diagnostica avanzata potrebbe passare da Rovigo. Sergio Bortolini, professore associato all'Università di Modena e Reggio Emilia sta lavorando con l'ateneo a una ricerca che vede la saliva, piuttosto che il sangue, come base per i test per la ricerca del coronavirus.

Quali sono gli interessi attuali della sua attività di ricercatore?

Vari argomenti inerenti il campo della riabilitazione orale protesica con particolare riferimento alla implantologia, dei biomateriali e della neurofisiologia della bocca nel bambino, nell'adulto e nell'anziano. L'ultimo periodo della mia vita universitaria è dedicato al ruolo della saliva umana nella fisiologia della masticazione e della salute generale dell'individuo. La saliva può essere prelevata in modo semplice, non invasivo e analizzata in tutte le sue componenti. Purtroppo ci sono luoghi comuni: alcuni medici pensano che l'esame salivare riconosca solo pochi parametri rispetto l'esame del sangue: è il contrario. L'aspetto più affascinante riguarda la diagnosi precoce di centinaia di biomarkers grazie a un semplice campione di saliva.

Ritiene che il sistema sanitario italiano vada rifondato?

Nella mia vita professionale, dal 1992 ad oggi ho lavorato in 4 università associate a strutture ospedaliere: Verona, Ferrara, Bologna e Modena. Ritengo che il sistema sanitario occidentale (sostanzialmente Europa e Nord America), sia superato dal punto di vista filosofico. Le decisioni politiche degli ultimi decenni hanno avvilito la figura del medico e dell'odontoiatra. Nel mio settore disciplinare l'esperienza dei Dipartimenti ospedalieri-universitari è stata, con rare eccezioni, un fallimento e andrebbe completamente riscritta. A giugno, a Vancouver, ho assistito a una relazione sulla medicina del XXI secolo: l'Italia deve fare uno sforzo di internazionalizzazione per recuperare il suo ruolo di assoluta eccellenza, superando il problema della territorialità ovvero la diversità di trattamento terapeutico da regione a regione. Il sistema sanitario italiano soffre di piaghe antiche note a tutti.

Un modello sanitario a cui ispirarsi?

Negli ultimi anni ho avuto la fortuna di viaggiare molto assieme ad alcuni stretti collaboratori in Usa, Canada, Sudafrica, Corea del Sud, Brasile, oltre a molti Paesi europei. Amo visitare le università estere con i relativi ospedali. Ne ho tratto impressioni positive con spunti di riflessione circa l'efficienza organizzativa: credo molto nell'Italia e penso che i modelli sanitari siano difficili da esportare, vanno customizzati e adattati al mondo a cui si applicano, e devono essere chiari i valori umani che si intendono perseguire. L'Italia ha tutto per costruire il proprio modello originale e innovativo ma deve avere il coraggio di cambiare.

Lei viaggia nel mondo, eppure vive a Calto.

Tutte le città dove ho lavorato mi sono rimaste nel cuore, per mentalità cerco sempre di cogliere gli aspetti positivi anziché i difetti di ogni situazione. Sono nato a Calto, che coi suoi ritmi rallentati, le sue campagne, i suoi colori, le sue spiagge e le sue nebbie, è un posto del cuore, e che ho scelto come dimora dove trascorrere il poco tempo libero che mi rimane. I caltesi sono gente autentica, sono persino riusciti a convincermi a fare il presidente della biblioteca comunale che mi sta insegnando molte cose. Forse non è un caso se nei dodici secoli di dominio della Serenissima questi pochi comuni dell'Altopolesine non siano mai stati conquistati dalla Repubblica di Venezia.

