Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

CRESPINOLa ribellione dei crespinesi contro la dominazione francese nel periodo postrivoluzionario del 1805 e i fatti che hanno provocato la tragica fine del pescatore Giovanni Albieri, decapitato nella pubblica piazza come monito alla comunità, hanno dato lo spunto per l'allestimento di Fiamme spente: segreti d'archivio. Un evento promosso dalla Pro Loco di Crespino, in collaborazione con Pop Out Cultura, Arte e Turismo e il patrocinio...