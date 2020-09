LA RIAPERTURA

ROVIGO I 28 plessi scolastici di Rovigo sono pronti a riaprire le porte agli studenti. Dopo settimane di intenso lavoro dell'assessore all'Istruzione Roberto Tovo e dei vari dirigenti, il sindaco Edoardo Gaffeo ha potuto illustrare i risultati degli sforzi messi in campo. Un piano che ha visto impegnare da parte dell'amministrazione ben 260 mila euro per interventi di edilizia leggera, acquisti di mobili, manutenzione ordinaria per interventi Covid, di cui 160mila di provenienza statale; altri 170mila euro per manutenzioni straordinarie, poi 80mila euro di agevolazioni alle famiglie e infine 6 mila euro per i traslochi di arredi dentro le scuole.

RIAPERTURA IN SICUREZZA

«Abbiamo lavorato e lo stiamo ancora facendo per garantire l'inizio delle lezioni in presenza a scuola - ha spiegato Gaffeo - Siamo orgogliosi che stia andando tutto bene. Le cifre in ballo sono rilevanti. Un plauso va alla squadra che ha lavorato, ai dirigenti, ai tecnici, a tutti. Ci stiamo organizzando anche per una visita a scuola il primo giorno di lezioni da parte degli amministratori, per augurare loro l'inizio di un anno sicuramente diverso dal solito, ma per il quale ci stiamo impegnando».

LAVORO DI SQUADRA

L'assessore all'istruzione Roberto Tovo, visibilmente felice nel mettere in luce i tanti interventi, non nasconde l'apprensione: «Abbiamo lavorato ininterrottamente con il mondo della scuola: voglio ringraziare anche le famiglie e i ragazzi che torneranno tra i banchi». Tutto è cominciato a luglio, quando sono stati ispezionati tutti i 28 siti delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado di competenza di palazzo Nodari. Per ciascuna sede sono state applicate le direttive ministeriali e le indicazioni presenti nel Manuale Operativo della Regione, redatto dal Comitato Tecnico Scientifico. Un lavoro che ha interessato i tecnici del Comune, i referenti sicurezza degli Istituti Comprensivi e l'ingegnere Enrico Schiesaro, specificamente coinvolto come consulente tecnico, che ha spiegato di aver guidato l'esecuzione dei lavori «con l'ottica del padre di famiglia, applicando logiche progettuali con cognizione di causa».

GLI INTERVENTI

La progettazione ha previsto diversi interventi, come le modifiche o spostamenti di infissi interni ed esterni, la ricollocazione di aule in locali precedentemente adibiti ad altre attività didattiche, l'abbattimento di pareti per creare vani più ampi, la realizzazione di nuovi camminamenti esterni per aumentare le vie di accesso e di uscita, nonché interventi minori di manutenzione ordinaria e straordinaria. Sono stati escogitati anche dei sistemi per favorire il ricambio dell'aria nelle aule, agendo sui serramenti.

E ieri il nuovo assessore alla Polizia Locale Patrizio Bernardinello ha annunciato la presenza massiccia dei vigli per controllare che l'inizio dell'anno avvenga in totale sicurezza. «Lunedì, per l'apertura delle scuole, ci sarà una presenza straordinaria della Polizia Locale - assicura -, per presidiare la viabilità e che tutto si svolga per il meglio».

Alberto Lucchin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA