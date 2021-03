Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Oltre un anno fa a causa della pandemia iniziava lo stop alle attività, intervallata solo in estate da poche settimane di apertura. E così, dal febbraio 2020, il cinema Politeama di Badia Polesine attende di poter ripartire con la regolare programmazione. «Bisogna vedere come andrà la vaccinazione fa sapere il titolare Giorgio Orlandin Se riusciremo ad arrivare a una buona percentuale di vaccinati per fine giugno spero si possa...