La reprimenda alle Poste arriva anche da Forza Italia. Il vice commissario Andrea Bimbatti ricorda che «avevo sollevato una problematica legata alle file davanti agli uffici postali. La risposta piccata di Poste italiane mi aveva fatto quasi pensare di aver esagerato, ma ho potuto riscontrare una serie di interventi di istituzioni, consiglieri comunali, cittadini che hanno confermato la problematiche delle file al freddo e della necessità di aprire tutti gli sportelli periferici, in modo particolare quelli che inspiegabilmente oggi vengono aperti a giorni alterni. È notizia attuale che in provincia di Padova si è dato corso all'apertura settimana intera in comuni dove già vi erano altri sportelli aperti. La stessa cosa non succede a Rovigo, dove gli sportelli del Sacro Cuore e l'agenzia di Boara Polesine vengono aperti a giorni alterni, nonostante persistano le file negli sportelli della città e anche in questi sportelli nei giorni di apertura».

Bimbatti evidenzia che «persistono le file al freddo e spesso alle intemperie e non a caso la popolazione in fila è spesso molto anziana, meno avvezza all'utilizzo di applicazioni o altri mezzi tecnologici messi a disposizione da Poste. Non discuto la qualità del servizio degli addetti, ma si sottolinea la situazione organizzativa-gestionale poco funzionale. Per contribuire all'alleggerimento delle code, e per scongiurare al minimo le possibilità di mettere a rischio la salute dei cittadini in piedi al freddo per ore, auspico che il sindaco di Rovigo, il presidente della Provincia, il prefetto possano intervenire affinché Poste Italiane ripristini le aperture in città e in tutti i comuni limitrofi che hanno sollevato la medesima criticità».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA