LAVORI PUBBLICIROVIGO Sul piatto altri 17,2 milioni, con 857.600 euro che arriveranno in Polesine. In particolare ad Adria, Badia Polesine, Castelmassa e Giacciano con Baruchella per quattro diversi interventi di messa in sicurezza delle strade. La Regione, infatti, ha stanziato nuove risorse per finanziare il bando pubblicato esattamente un anno fa per interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale. Le 300 domande che erano...