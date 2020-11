L'INDAGINE

ROVIGO Il balzo che non ti aspetti, con Rovigo che entra fra i venti capoluoghi al top della classifica sulla qualità della vita, stilata come ogni anno da Italia oggi attraverso l'analisi del dipartimento di Statistiche economiche dell'università La Sapienza di Roma. Un passo avanti, anzi ben 21, perché nella classifica del 2019 il Polesine si era fermato al 41. posto. Ed era già un miglioramento, perché nel 2018 era sul gradino numero 49, mentre nel 2017 era scivolata addirittura nella seconda metà della classifica, al 63. posto. Nel 2016, invece, era al 55. posto.

LE SORELLE VENETE

Con questo netto miglioramento Rovigo supera Venezia, pur sempre trentesima, e passandole il testimone di cenerentola di un Veneto che primeggia. Vicenza, infatti, raggiunge il terzo posto, alle spalle di Pordenone, prima, e Trento, seconda, che volendo sono sempre Triveneto. Padova, invece, è quarta, Verona sesta, Treviso settima. Belluno, diciannovesima proprio davanti a Rovigo, è l'unica in Veneto a perder terreno. L'analisi si articola in nove macrocategorie, Affari e lavoro, Ambiente, Sicurezza sociale, Istruzione, Popolazione, Reddito e ricchezza, Reati e sicurezza, Salute e Tempo libero, a loro volta suddivise in varie sottodimensioni. Secondo gli autori, è già in grado di fotografare i primi effetti dell'epidemia, grazie anche a indicatori come il numero di casi di Covid in rapporto alla popolazione e la variazione del tasso di mortalità.

LUCI E OMBRE

La buona performance complessiva di Rovigo e su certi indicatori del Polesine non è priva, però, anche di aspetti meno brillanti. Per esempio, peggiora la posizione nella graduatoria Affari e lavoro, dalla decima alle 33. posizione, con indicatori negativi come il tasso di disoccupazione, anche se invece c'è un miglioramento, dalla 52. alla 46. posizione, nella classifica su Reddito e ricchezza. Sul fronte ambientale passa addirittura dalla 68. alla 75. posizione, trascinata in basso dai ben noti problemi di inquinamento dell'aria, ma anche dal consumo di energia pro capite, dalla raccolta differenziata, pur migliorata, e dalla mancanza di aree pedonali e spazi verdi urbani nel capoluogo. Anche l'indicatore della sicurezza vede Rovigo fare un passo indietro, ma pur sempre alla 19. posizione, dal quarto posto del 2019: migliore d'Italia per i reati connessi al traffico di stupefacenti, ma passa dalla prima alla 40. posizione per rapine in banche e uffici postali. Su Istruzione, formazione e capitale umano, il Polesine passa dal 54. al 61. posto, mentre per popolazione è nei bassifondi, al 94. posto, ma nel 2019 era al posto 95, quindi c'è un lieve miglioramento. Male anche su tempo libero e turismo, con il 91. posto, dovuto al ridotto numero di esercizi pubblici e strutture dedicate all'ospitalità in rapporto alla popolazione, ma anche di cinema e librerie. Buona la performance per quanto riguarda la salute, con la 25. posizione, seppur in calo rispetto al 23. dello scorso anno. Migliora nettamente l'aspetto legato alla sicurezza sociale, dal 45. al 16 posto, nonostante un non rassicurante 93. posto per quanto riguarda i suicidi.

Francesco Campi

