La Provincia vende la viabilità

LAVORI PUBBLICIROVIGO Giovedì il divorzio sarà compiuto: la Provincia di Rovigo e Veneto Strade si diranno addio, con una separazione consensuale che passa attraverso la cessione delle quote della partecipata regionale. Non un fulmine a ciel sereno, visto che la dismissione delle quote da parte di Palazzo Celio è stata decisa da tempo, analogamente alle Province di Verona e Vicenza. Veneto Strade, al cui timone c'è proprio il rodigino Silvano Vernizzi, amministratore unico e direttore generale, ha già trovato una nuova compagna: Anas....