La provincia si svuota e non attira abitanti

POPOLAZIONEROVIGO Dal 1981 il Polesine ha perso ben 18.571 abitanti. Come se in meno di quarant'anni fosse scomparsa l'intera popolazione della città di Adria. Una cifra che fa riflettere e che evidenzia come il Polesine, con la sua sempre più elevata età media e sempre minore natalità, si stia spopolando a una velocità spaventosa. A inizio anni 80, infatti, il Polesine aveva 253.508 residenti, al 1. gennaio 2019 234.937. E questo non solo per la bilancia demografica negativa, ma anche per la scarsa attrattività del territorio.MENO...