LA PROVINCIAROVIGO La Provincia corre in soccorso delle residenze per anziani colpite dal coronavirus. Con un punto all'ordine del giorno nella riunione di ieri, il consiglio provinciale sostiene le richieste che saranno messe nero su bianco per la Regione lunedì dal Tavolo convocato dai sindaci dei Comuni che ospitano Rsa. Il voto unanime è propedeutico, dunque, al Tavolo che chiederà alla Regione di intervenire con un piano di sostegno...