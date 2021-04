Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA PROTESTAROVIGO Un vero e proprio assembramento quello che si è venuto a creare ieri mattina. Non in una piazza, nemmeno in un bar, bensì in un corridoio angusto, dove si è formata una coda di oltre venti persone, molte delle quali con gravi patologie.PUNTO PRELIEVISi trattava di quanti erano in attesa del proprio turno al Punto prelievi dell'ospedale di Rovigo. Due delle persone presenti hanno segnalato la situazione anche al nostro...