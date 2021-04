Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA PROTESTAROVIGO «Il coprifuoco alle 22 è una vera e propria follia, una presa in giro nei confronti degli italiani». Lo hanno ribadito ieri mattina i manifestanti di Fratelli d'Italia, in piazza Matteotti per dire no alla chiusura delle attività dopo le 22, confermata dall'ultimo Dpcm sulle riaperture. Il divieto di circolazione in seconda serata, salvo per comprovati motivi di lavoro o di salute, resterà infatti valido fino al primo...