LA PROTESTA ROVIGO «Il Comune ci ha tolto lo scuolabus e così i nostri

LA PROTESTAROVIGO «Il Comune ci ha tolto lo scuolabus e così i nostri figli, per raggiungere le scuole ,edie di Rovigo, saranno costretti ad attendere il tram sul ciglio della strada, in balia del traffico di via dei Mille».Un gruppo di genitori di Mardimago, in questi giorni, si trovano ad affrontare un problema fino a pochi giorni fa non previsto. Il Comune ha annunciato che non garantirà più il servizio di scuolabus ai ragazzi delle medie a causa della mancanza di fondi.Un servizio che le famiglie ricevevano con una quota annua a...