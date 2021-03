LA PROPOSTA

ROVIGO Una proposta politica che torna di moda, tanto suggestiva quanto affascinante. Unire la frazione di Boara Polesine e il comune di Boara Pisani per dare vita a un unico paese, dal nome Due Boara. Non è solo una provocazione quella lanciata dallo storico Mauro Agnoletto, di Boara Polesine: «Storicamente non mancano precedenti illustri di famiglie e personaggi che sono state espressione di una Boara unitaria: a titolo di esempio, ricordo la famiglia Baroni, la figura di don Andrea Prosdocimi e in tempi a noi recenti l'indimenticato maestro Luigi Mutterle. La Boara nel Polesine non può tornare a essere comune autonomo, visto che i tre chilometri che la separano dal centro di Rovigo sono una distanza che appare incolmabile per gli amministratori rodigini: meglio passare con la Boara padovana, a pochi metri di distanza, con una provincia, quella di Padova, fra le più importanti d'Italia. Qualcuno potrebbe obiettare: impossibile, fanta-politica. La risposta a tale obiezione è semplice: la cosa è fattibilissima, prova ne è il comune di Sappada che nel 2017 è passato dalla provincia di Belluno a quella di Udine, cioè dal Veneto al Friuli. Anche le due Boara potrebbero riunirsi in un unico comune, con buona pace degli amministratori rodigini, lontani dalle richieste della frazione. Basta solo dare inizio a un dialogo proficuo fra le amministrazioni competenti. Una prospettiva moderna, capace di dare futuro a questo territorio, che poco toglierebbe al comune di Rovigo a vantaggio del comune padovano, ma soprattutto della popolazione».

LE RICADUTE

In questi tempi si assiste con frequenza a riorganizzazioni gestionali e fusioni nei più disparati settori: pubblico, strutture finanziarie, istituzioni religiose, associazioni di categoria e sport. A Boara Polesine si sente la necessità di percorrere nuove vie per dare risposte alle istanze dei cittadini. Boara Polesine, comune autonomo fino al 1926, è oggi una frazione di Rovigo. Boara Pisani continua ad essere un comune autonomo: conta 2.500 abitanti e assieme all'altra Boara potrebbe formare un unico territorio di 5mila anime. Due entità amministrative divise solo dall'Adige, ma con tanti elementi in comune: geografici, sociali, economici e non solo. Le riflessioni poggiano su alcuni aspetti: circa la metà degli alunni che termina la scuola primaria nella frazione rodigina frequenta le medie a Boara Pisani e il comune padovano mette a disposizione lo scuolabus; alcune aziende presenti nella zona artigianale di Boara Pisani hanno i titolari che abitano a Boara Polesine; molti residenti padovani lavorano a Rovigo. Due chiese parrocchiali fra loro dirimpettaie, che distano qualche centinaio di metri. Per la sanità, Boara Pisani appartiene all'Ulss 5 Polesana e, inoltre, il prefisso telefonico è lo stesso di Boara Polesine (0425). La stessa direzione delle Poste, a seguito della chiusura prima e della riapertura a giorni alterni dell'ufficio nella frazione rodigina, aveva invitato a servirsi dell'ufficio postale della Boara di là. I residenti di Boara Polesine lamentano: «La frazione versa in uno stato di incuria e abbandono nonostante sia la porta d'accesso della provincia di Rovigo».

Alessandro Garbo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA